رياضة|الدوري السعودي

الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه

الهلال فاز في 24 مباراة متتالية (غيتي)
11/5/2024-|آخر تحديث: 11/5/202408:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ضمن الهلال إحراز لقبه الـ19 في الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه الحزم 4-1، السبت في المرحلة الـ31.

ورفع قطب العاصمة الرياض رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 عن أقرب مطارديه وغريمه النصر الذي يضمّ أفضل لاعب في العالم 5  مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل 3 مراحل على ختام الدوري رسميا.

وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15 من ركلة جزاء و45+3) وأحمد الجويد (39 خطأ في مرمى فريقه) والصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45+6) أهداف الهلال، وفايز سلماني (34) هدف الحزم.

أهداف مباراة الهلال والحزم

المصدر : وكالات