الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه

ضمن الهلال إحراز لقبه الـ19 في الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه الحزم 4-1، السبت في المرحلة الـ31.

ورفع قطب العاصمة الرياض رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 عن أقرب مطارديه وغريمه النصر الذي يضمّ أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل 3 مراحل على ختام الدوري رسميا.

وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15 من ركلة جزاء و45+3) وأحمد الجويد (39 خطأ في مرمى فريقه) والصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45+6) أهداف الهلال، وفايز سلماني (34) هدف الحزم.

🏆 #الهلال يحقّق البطـولة 6️⃣8️⃣ والدوري للمرة الـ 1️⃣9️⃣ الـدوري الأقوى.. بطلـه من يكتـب التاريـخ عامًا بعد آخر، ويجمـع الذهـب مبرووووك 👏🏻👏🏻💙💙#الهلال_بطل_الدوري pic.twitter.com/1Oc2PcVOXL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 11, 2024

أهداف مباراة الهلال والحزم