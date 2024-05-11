الهلال بطلا للدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه
ضمن الهلال إحراز لقبه الـ19 في الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه الحزم 4-1، السبت في المرحلة الـ31.
ورفع قطب العاصمة الرياض رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 عن أقرب مطارديه وغريمه النصر الذي يضمّ أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل 3 مراحل على ختام الدوري رسميا.
وسجّل الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15 من ركلة جزاء و45+3) وأحمد الجويد (39 خطأ في مرمى فريقه) والصربي الآخر سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (45+6) أهداف الهلال، وفايز سلماني (34) هدف الحزم.
🏆 #الهلال يحقّق البطـولة 6️⃣8️⃣ والدوري للمرة الـ 1️⃣9️⃣
الـدوري الأقوى.. بطلـه من يكتـب التاريـخ عامًا بعد آخر، ويجمـع الذهـب
مبرووووك 👏🏻👏🏻💙💙#الهلال_بطل_الدوري pic.twitter.com/1Oc2PcVOXL
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 11, 2024
أهداف مباراة الهلال والحزم
هدددددف!⚽
ميتروفيتش يفتتح التسجيل للهلال من علامة الجزاء ⚽🔥
الهلال 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/j4mCU0CFAj
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
فايز سليماني يدرك التعادل للحزم ⚽🔥
الهلال 1 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/BZM9QPot48
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
أحمد الجويد يسجل هدف الهلال الثاني "بالخطأ في مرماه"⚽🔥
الهلال 2 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/SuGx48SuwR
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
بعد عرضية من سافيتش.. ميتروفيتش يسجل ثالث الأهداف⚽🔥
الهلال 3 × 1 الحزم #دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/VcYCRqs4Nw
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
هدددددف!⚽
سافيتش يضيف الهدف الرابع للهلال⚽🔥
الهلال 4 × 1 الحزم#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/hFlaGFPdmp
— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024