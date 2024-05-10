نوير حارس بايرن ميونخ يحمّل عشب "البرنابيو" مسؤولية خطئه في هدف ريال مدريد الأول

ارتكب الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ خطأ كارثيا في الشوط الأول أسفر عن الهدف الأول الذي سجله خوسيلو مهاجم ريال مدريد معلنا بداية "الريمونتادا" الملكية.

ففي الدقيقة الـ87، وبينما كان الجميع في البرنابيو يحضرون أنفسهم لخسارة الريال، يسدد فينيسيوس جونيور كرة ليست قوية من خارج منطقة الجزاء يخفق نوير في التعامل معها لتتهادى أمام خوسيلو، الذي يسجل أحد أهدافه من الثنائية التي قادت الريال إلى النهائي.

وحمّل نوير، مسؤولية فشله في التعامل مع الكرة لعشب البرنابيو.

وقال بعد المباراة: إنني "كنت أنتظر الكرة بشكل مختلف، أكثر قليلا نحو صدري. لكنني لم أتوقع أن يكون انتفاخ صغير على العشب (غيّر المسار عندما ضربت كرة فينيسيوس فيها)، ثم كانت رد فعل خوسيلو سريعة للغاية".

وعن خطأ نوير، يقول توماس توخل مدرب الفريق البافاري، إن "قائد منتخب ألمانيا يتصدى لمثل هذه الكرات 10 آلاف مرة من أصل 10 آلاف ولكن في المباراة لم يستطع التعامل معها، كنت أستبعد تماما أن يرتكب (مانو) مثل هذا الخطأ، ولكنه فعل في لحظة حاسمة وفارقة من المباراة بعد تأديته لمباراة استثنائية، وهذا أمر صعب".

والشهر الماضي، انتقد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، بعد مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وتحدث مدرب السيتي للصحافة عن أشياء كثيرة، بما في ذلك حالة الملعب، وعندما سُئل غوارديولا عن سقف ملعب برنابيو، أجاب: "أنا أحب السماء، لكن الحقيقة أن الملعب يبدو رائعا".

وأضاف: "الآن هم بحاجة فقط إلى الاعتناء بالعشب، ويحتاجون إلى تحسين ذلك. يجب على فلورنتينو بيريز (رئيس نادي ريال مدريد) أن يقلق بشأن الشيء التالي، وهو أن يكون لديه ملعب جيد، كما كان يفعل ريال مدريد دائما".

وحذا الإسباني رودري حذو مدربه غوارديولا، في انتقاده لأرضية ملعب "البرنابيو"، وقال إن "الأرضية لم تكن في أفضل حالاتها والعشب لم يكن متساويا، وهو ما أثر على أداء اللاعبين خلال المواجهة (ذهاب ربع النهائي)".