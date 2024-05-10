رياضة|أبطال أوروبا|المملكة المتحدة

نوير حارس بايرن ميونخ يحمّل عشب "البرنابيو" مسؤولية خطئه في هدف ريال مدريد الأول

MADRID, SPAIN - MAY 08: Joselu of Real Madrid scores his team's first goal past Manuel Neuer of Bayern Munich during the UEFA Champions League semi-final second leg match between Real Madrid and FC Bayern München at Estadio Santiago Bernabeu on May 08, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez - UEFA/UEFA via Getty Images)
خوسيلو يسجل هدف التعادل لريال مدريد بعد أن ارتدت الكرة من صدر نوير (غيتي)
10/5/2024

ارتكب الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ خطأ كارثيا في الشوط الأول أسفر عن الهدف الأول الذي سجله خوسيلو مهاجم ريال مدريد معلنا بداية "الريمونتادا" الملكية.

ففي الدقيقة الـ87، وبينما كان الجميع في البرنابيو يحضرون أنفسهم لخسارة الريال، يسدد فينيسيوس جونيور كرة ليست قوية من خارج منطقة الجزاء يخفق نوير في التعامل معها لتتهادى أمام خوسيلو، الذي يسجل أحد أهدافه من الثنائية التي قادت الريال إلى النهائي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وحمّل نوير، مسؤولية فشله في التعامل مع الكرة لعشب البرنابيو.

وقال بعد المباراة: إنني "كنت أنتظر الكرة بشكل مختلف، أكثر قليلا نحو صدري. لكنني لم أتوقع أن يكون انتفاخ صغير على العشب (غيّر المسار عندما ضربت كرة فينيسيوس فيها)، ثم كانت رد فعل خوسيلو سريعة للغاية".

وعن خطأ نوير، يقول توماس توخل مدرب الفريق البافاري، إن "قائد منتخب ألمانيا يتصدى لمثل هذه الكرات 10 آلاف مرة من أصل 10 آلاف ولكن في المباراة لم يستطع التعامل معها، كنت أستبعد تماما أن يرتكب (مانو) مثل هذا الخطأ، ولكنه فعل في لحظة حاسمة وفارقة من المباراة بعد تأديته لمباراة استثنائية، وهذا أمر صعب".

والشهر الماضي، انتقد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، بعد مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وتحدث مدرب السيتي للصحافة عن أشياء كثيرة، بما في ذلك حالة الملعب، وعندما سُئل غوارديولا عن سقف ملعب برنابيو، أجاب: "أنا أحب السماء، لكن الحقيقة أن الملعب يبدو رائعا".

وأضاف: "الآن هم بحاجة فقط إلى الاعتناء بالعشب، ويحتاجون إلى تحسين ذلك. يجب على فلورنتينو بيريز (رئيس نادي ريال مدريد) أن يقلق بشأن الشيء التالي، وهو أن يكون لديه ملعب جيد، كما كان يفعل ريال مدريد دائما".

وحذا الإسباني رودري حذو مدربه غوارديولا، في انتقاده لأرضية ملعب "البرنابيو"، وقال إن "الأرضية لم تكن في أفضل حالاتها والعشب لم يكن متساويا، وهو ما أثر على أداء اللاعبين خلال المواجهة (ذهاب ربع النهائي)".

المصدر : مواقع إلكترونية