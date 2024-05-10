موعد مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

يعود نادي العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 2003 و2005 و2016، حيث فاز باللقب الأول ثم خسر أمام الاتحاد السعودي وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على التوالي.

ويلتقي العين مع مضيفه يوكوهاما إف مارينوس الياباني، السبت 11 مايو/أيار، في ذهاب نهائي البطولة القارية، بعد مسيرة حافلة للفريق في النسخة الحالية من البطولة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🇦🇪🟣 زعيم آسيا x يوكوهاما الياباني 🔵🇯🇵 🏆 نهائي دوري ابطال آسيا 2024 🏆 الذهاب 11 مايو = نيسان ستاديوم 🏟️

الإياب 25 مايو = استاد هزاع بن زايد 🏟️ 🔥🥶 pic.twitter.com/YQSRZwigM6 — منبر العين (@mnbralainfc) April 24, 2024

مشوار العين نحو نهائي دوري أبطال آسيا

بعد تأهله إلى دوري أبطال آسيا بصفته بطل دوري المحترفين الإماراتي، وقع العين في المجموعة الأولى إلى جانب باختاكور الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وآهال التركماني.

وتحت قيادة المدرب السابق ألفريد شرودر، حقق العين النتائج التالية:

باختاكور الأوزبكي x العين: صفر-3.

العين x آهال التركماني: 4-2.

العين x الفيحاء السعودي: 4-1.

الفيحاء السعودي x العين: 2-3.

العين x باختاكور الأوزبكي:1-3.

آهال التركماني x العين:1-2.

وفي نهاية منافسات دور المجموعات، تصدر العين الإماراتي الترتيب برصيد 15 نقطة من 18 ممكنة.

دور الـ16

بعد مواجهة باختاكور الأوزبكي، وجد العين نفسه في مواجهة الفريق الأوزبكي الثاني ناساف في دور الـ16.

ناساف الأوزبكي x العين: 0-0.

العين x ناساف الأوزبكي: 2-1.

ربع النهائي

العين x النصر السعودي: 1-صفر.

النصر السعودي x العين: 4-3 (1-3 ركلات الترجيح)

نصف النهائي

العين x الهلال: 4-2.

الهلال x العين: 2-1.

موعد مباراة العين ويوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

تقام مباراة العين ويوكوهاما على ملعب الأخير السبت 11 مايو/أيار، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

قنوات الكأس القطرية.

بي إن سبورتس القطرية أف أي سي.

قناة أبو ظبي الرياضية.

قناة إس إس سي السعودية (SSC HD1).

حكم المباراة

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم قطريا بقيادة سلمان أحمد فلاحي لإدارة مباراة العين ويوكوهاما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.