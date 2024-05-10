محكمة التحكيم الرياضية ترفض طعن اتحاد الجزائر

رفضت محكمة التحكيم الرياضية -الجمعة- طلب الطعن والاعتراض الذي تقدم به فريق اتحاد الجزائر، لتأجيل نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري.

كان فريق اتحاد الجزائر طالب بعدم إقامة نهائي كأس الاتحاد الأفريقي بين الزمالك ونهضة بركان لحين صدور قرار المحكمة الرياضية، في قضية إقصائه من نصف نهائي البطولة، بعد أزمة القميص الرسمي للفريق المغربي.

لكن (كاف) أقرت رسميا بخسارة اتحاد العاصمة ذهابا وإيابا بنتيجة (صفر-3)، مع اعتماد موعد النهائي المقرر الأحد 12 مايو/أيار في الملعب البلدي لبركان، على أن تلعب مباراة الإياب في ملعب القاهرة في 19 من الشهر الحالي.

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الطلب الاستعجالي الذي تقدم به فريق اتحاد الجزائر، والاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن الطعن في قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نتيجة مواجهتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي. pic.twitter.com/K6s1p12PKG — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) May 10, 2024

وفي وقت سابق، قرر "الكاف" اعتبار اتحاد العاصمة خاسرا لمباراتيه أمام نهضة بركان المغربي بثلاثية نظيفة بعد أزمة القميص الرسمي للفريق المغربي الذي تضمّن خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

ووجه الاتحاد الأفريقي رسالة إلى الاتحاد الجزائري تفيد أنه تم "معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره خاسرا".