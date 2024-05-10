مباريات مان سيتي وأرسنال في صراع الأمتار الأخيرة بالبريميرليغ

وصل السباق المشتعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024 للمنعرج الأخير، وبات الصراع على أشده بين مانشستر سيتي (حامل اللقب) ومنافسه الرئيسي أرسنال، ويبدو أن الأمور لن تُحسم بينهما حتى الجولة الأخيرة المقرّرة في 19 الحالي.

ويتصدر أرسنال البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن سيتي، لكن الأخير يملك مباراة مؤجلة قد تكون حاسمة في تتويجه باللقب للمرة الرابعة تواليا، في إنجاز غير مسبوق.

وفاز سيتي في مبارياته الست الأخيرة في الدوري المحلي، علما بأن آخر خسارة له تعود إلى السادس من ديسمبر/كانون الماضي أمام أستون فيلا صفر-1، كما بلغ نهائي كأس إنجلترا، حيث سيواجه جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية في 25 الشهر الحالي على ملعب ويمبلي بلندن.

ويدرك سيتي أنه لا مجال لأي عثرة في مبارياته المقبلة، لا سيما أن فارق الأهداف ليس في صالحه حتى الآن.

ونافس أرسنال، الساعي إلى إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 20 عاما في حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بقوة على اللقب الموسم الماضي قبل أن يتراجع مستواه في الأمتار الأخيرة، لكنه وقف ندا عنيدا لسيتي هذا الموسم.

مباريات مانشستر سيتي

فولهام x مانشستر سيتي (الجولة 37): السبت 11 مايو/أيار (14:30 بتوقيت مكة المكرمة).

السبت 11 مايو/أيار (14:30 بتوقيت مكة المكرمة). توتنهام x مانشستر سيتي (مؤجلة من الجولة 34): الثلاثاء 14 مايو/أيار (22:00 بتوقيت مكة المكرمة).

الثلاثاء 14 مايو/أيار (22:00 بتوقيت مكة المكرمة). مانشستر سيتي x وست هام يونايتد (الجولة 38): الأحد 19 مايو/أيار (18:00 بتوقيت مكة المكرمة).

9️⃣ نقاط من أجل كتابة تاريخ جديد في الدوري 💪#السيتي pic.twitter.com/xWY0oG7hy3 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 9, 2024

مباراتا أرسنال