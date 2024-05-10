لاعبو دورتموند حائرون ويتساءلون: نفوز بأبطال أوروبا ونحصل على 20 مليون يورو أم نخسر من الريال ونجني 25 مليونا؟

أصبح بوروسيا دورتموند في حيرة من أمره بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ إن فوزه بالبطولة سيدر عليه أموالا أقل مما سيجنيه من ريال مدريد إذا خسر المباراة.

ويعود سبب المعضلة إلى الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انتقل الصيف الماضي من صفوف "أسود الفستيفال" إلى الملكي.

وتأهل دورتموند للنهائي بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما بلغ ريال مدريد المباراة الختامية عقب فوزه المثير على بايرن ميونخ 4-3 بمجموع المباراتين.

وسيجني الفريق الألماني أموالا طائلة، سواء خسر النهائي أم فاز به.

ولا يضيف الفوز بدوري الأبطال إلى الأندية إرثا تاريخيا فحسب، بل يحقق أيضا مبلغا ضخما من المال كمكافأة للتتويج باللقب.

وسيحصل الفائز بالبطولة على 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن اتضح أن دورتموند يمكنه بالفعل جني أكثر من هذا الرقم إذا خسر أمام ريال مدريد في نهائي المسابقة.

🚨 Borussia Dortmund will receive less than €5m from Real Madrid if Jude Bellingham wins the #UCL, as part of his add-ons. @berger_pj 💰 pic.twitter.com/Ij0nMYzkM4 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2024

ويبدو أن مكافآت المركز الثاني إضافة إلى بنود عقد بيلينغهام يمكن أن تجلب المزيد من الأموال للنادي الألماني.

والعام الماضي، انتقل بيلينغهام إلى ريال مدريد قادما من دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، إلى جانب 30% متغيرات متعلقة بتحقيق الألقاب وتسجيل الأهداف.

وبحسب تقارير صحفية، فإن عقد انتقال بيلينغهام يتضمن إضافات بقيمة 31 مليون كمتغيرات ومكافآت.

ووضع النادي الألماني بنودا مرتبطة بتحقيق بيلينغهام الألقاب أو تسجيل الأهداف أو فوزه بالجوائز الفردية.

وبالتالي، إذا فاز ريال مدريد في السنوات الست للعقد بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا فإن دورتموند سيحصل على المزيد من المال من الصفقة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن دورتموند سيحصل على مبلغ 25 مليون يورو من النادي الملكي في حال تتويج بطل إسبانيا بلقب المسابقة القارية الأم.