لاعبو دورتموند حائرون ويتساءلون: نفوز بأبطال أوروبا ونحصل على 20 مليون يورو أم نخسر من الريال ونجني 25 مليونا؟

أصبح بوروسيا دورتموند في حيرة من أمره بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ إن فوزه بالبطولة سيدر عليه أموالا أقل مما سيجنيه من ريال مدريد إذا خسر المباراة.

ويعود سبب المعضلة إلى الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انتقل الصيف الماضي من صفوف "أسود الفستيفال" إلى الملكي.

وتأهل دورتموند للنهائي بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما بلغ ريال مدريد المباراة الختامية عقب فوزه المثير على بايرن ميونخ 4-3 بمجموع المباراتين.

وسيجني الفريق الألماني أموالا طائلة، سواء خسر النهائي أم فاز به.

ولا يضيف الفوز بدوري الأبطال إلى الأندية إرثا تاريخيا فحسب، بل يحقق أيضا مبلغا ضخما من المال كمكافأة للتتويج باللقب.

وسيحصل الفائز بالبطولة على 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن اتضح أن دورتموند يمكنه بالفعل جني أكثر من هذا الرقم إذا خسر أمام ريال مدريد في نهائي المسابقة.

🚨 Borussia Dortmund will receive less than €5m from Real Madrid if Jude Bellingham wins the #UCL, as part of his add-ons. @berger_pj 💰 pic.twitter.com/Ij0nMYzkM4

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2024