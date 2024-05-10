فيفا ينفي فرض روزنامة مونديال الأندية 2025

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -الجمعة- بشدّة إقدامه على فرض الجدول الزمني لكأس العالم للأندية 2025، بعد تهديدات من روابط كرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية.

وفي رسالة إلى اتحاد الروابط الدولية لكرة القدم (دبليو إل آي) والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، أصر السويدي ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، على أنهم أجروا مشاورات على نطاق واسع بشأن الروزنامة الدولية الجديدة.

وقال غرافستروم "منذ البداية، نرفض أي اقتراح أو استنتاج مفاده أن فيفا يفرض بطريقة أو بأخرى روزنامة المباريات الدولية على مجتمع كرة القدم دون التشاور الكافي أو بما يتناسب مع "إستراتيجية العمل" الخاصة به.

ودعت الرابطة العالمية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لمسابقة كأس العالم للأندية الجديدة عام 2025، تحت طائلة الشروع في إجراءات قانونية.

في رسالة موجّهة في الثاني من مايو/أيار الحالي إلى رئيس فيفا جاني إنفانتينو، أكدت الرابطة العالمية وفيفبرو أن جدول مسابقات كرة القدم أصبح الآن "خارج التشبّع".

وطلبت الرابطة العالمية وفيفبرو من مجلس الاتحاد الدولي إعادة جدولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات حول الروزنامة الدولية للفترة حتى عام 2030.

وقال غرافستروم إن فيفا "مثل أي منظم آخر للمسابقات" و"يتمتع بحقوقه الكاملة في تحديد معايير مسابقاتنا مع احترام الإطار التنظيمي المعمول به".