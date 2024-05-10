غيابات بارزة عن قائمة البرازيل الرسمية لكوبا أميركا 2024

كشف مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم دوريفال جونيور عن قائمة الـ23 لاعبا، الذين سيشاركون في بطولة كوبا أميركا، المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية.

ويلعب منتخب "السيليساو" في المجموعة الرابعة إلى جانب باراغواي وكولومبيا وكوستاريكا.

وشهدت القائمة وجود لاعبين من ريال مدريد بطل الدوري الإسباني هذا الموسم، وهم فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو، على الرغم من غياب الأخير معظم الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي، كما تم ضم مهاجم ريال مدريد المستقبلي إندريك فيليبي.

واستبعد دوريفال كلا من بريمر نجم يوفنتوس الإيطالي وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، وريتشارليسون مهاجم توتنهام، وغابريال خيسوس لاعب أرسنال.

ابرز المستبعدين من قائمة المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أمريكا 2024 pic.twitter.com/RB5T6SIrir — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) May 10, 2024

وقبل انطلاق البطولة، يخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين ضد المكسيك وأمريكا.

وهذه قائمة منتخب البرازيل الرسمية لكوبا أميركا:

حراسه المرمى:

أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).

بينتو (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي).

إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي).

المدافعون:

دانيلو (يوفنتوس الإيطالي).

يان كوتو (جيرونا الإسباني).

جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو البرازيلي).

ويندل (بورتو البرتغالي).

لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان الفرنسي).

إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني).

غابرييل دوس سانتوس (أرسنال الإنجليزي).

ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي).

رسمياً : قائمة المنتخب البرازيلي الرسمية لبطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية وللمباراتين الودية ضد المكسيك و أمريكا قبل إنطلاق البطولة. pic.twitter.com/ncuUrwruJm — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) May 10, 2024

لاعبو خط الوسط:

أندرياس بيريرا (فولهام الإنجليزي).

برونو غيماريش (نيوكاسل الإنجليزي).

دوغلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي).

جواو غوميز (ولفرهامبتون الإنجليزي).

لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي).

المهاجمون: