تكتيك مفاجئ لأنشيلوتي مدرب ريال مدريد.. بيلنغهام جناح أيسر أمام بايرن ميونخ

لعب جود بيلينغهام بمركز الجناح الأيسر في فوز ريال مدريد المثير على بايرن ميونخ بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقدم النجم الإنجليزي مباراة جيدة رغم عدم تسجيله أو صناعته للأهداف.

وقد يلهم المدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت للاستعانة به في نفس المركز في أمم أوروبا 2024 المقبلة.

وفي أغلب الأحيان، كان النجم الإنجليزي يقود اللعب انطلاقا من خط الوسط، وهو ما يجعل مساهماته التهديفية غزيرة، إذ سجل 22 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 39 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم.

لكن خلال مباراة الإياب الحاسمة الأربعاء الماضي ضد بايرن ميونيخ، طلب منه المدرب كارلو أنشيلوتي التحول إلى اليسار.

Let’s be honest, he did nothing Jude Bellingham stars in new position for Real Madrid – and it could unlock a mouthwatering new England XI for Euro 2024 https://t.co/dZCJ4rMCrb — Mike Simpson (@fikes22) May 9, 2024

ورغم عدم مساهمة بيلينغهام تهديفيا ضد "البافاري" لكنه نجح في تقديم مباراة جيدة في مركزه الجديد كجناح أيسر، والذي شغله في فترات متفرقة من اللقاء.

وأظهرت الخريطة الحرارية لبيلينغهام أمام البافاري، أن الدولي الإنجليزي تحرك في فترات عدم امتلاك ريال مدريد للكرة نحو الجانب الأيسر بدلا من العمق ضمن تشكيل 4-4-2 مع تحول فينيسيوس جونيور للداخل ليلعب كمهاجم ثانٍ.

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🆚 Bayern Munich 😍 pic.twitter.com/JZZ2OPLKhN — MadComps 🎥 (@LosMad_Comps) May 9, 2024

وعند استحوذ لوس بلانكوس على الكرة، يعود "بيلي" إلى وسط الملعب.

من الواضح أن التغيير أتى ثماره، حيث قلب فريق كارلو أنشيلوتي على البايرن 2-1 في ملعب سانتياغو برنابيو.

مدرب إنجلترا

تشير صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن "هذا التغيير التكتيكي قد يدفع ساوثغيت لإشراك بيلينغهام على اليسار في يورو 2024".

ويمكن لمدرب إنجلترا الدفع بالنجم الشاب بوكايو ساكا لاعب أرسنال مع بيلينغهام على الطرفين كجناحين، مع وضع هاري كين هداف بايرن ميونخ كمهاجم صريح.

وفي سيناريو آخر، قد يتم الدفع بهاري كين وأولي واتكينيز هداف أستون فيلا في طريقة 4-4-2 كثنائي هجومي، وخلفهما 4 لاعبين سيكون بيلينغهام جناح أيسر، وساكا على اليمين، مع وضع الثنائي ديكلان رايس من أرسنال والصاعد كوبي ماينو من مانشستر يونايتد في العمق.