تكتيك مفاجئ لأنشيلوتي مدرب ريال مدريد.. بيلنغهام جناح أيسر أمام بايرن ميونخ

لعب جود بيلينغهام بمركز الجناح الأيسر في فوز ريال مدريد المثير على بايرن ميونخ بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقدم النجم الإنجليزي مباراة جيدة رغم عدم تسجيله أو صناعته للأهداف.

وقد يلهم المدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت للاستعانة به في نفس المركز في أمم أوروبا 2024 المقبلة.

وفي أغلب الأحيان، كان النجم الإنجليزي يقود اللعب انطلاقا من خط الوسط، وهو ما يجعل مساهماته التهديفية غزيرة، إذ سجل 22 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 39 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم.

لكن خلال مباراة الإياب الحاسمة الأربعاء الماضي ضد بايرن ميونيخ، طلب منه المدرب كارلو أنشيلوتي التحول إلى اليسار.

