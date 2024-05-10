بالفيديو.. ليفركوزن وأتلانتا يتأهلان لنهائي الدوري الأوروبي على حساب روما ومرسيليا

ضرب فريقا باير ليفركوزن الألماني وأتلانتا الإيطالي موعدا في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تعادل الأول مع روما الإيطالي 2-2، وفوز أتلانتا على مرسيليا الفرنسي 3-1 في إياب نصف النهائي للبطولة.

وتأهل ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي بتعادله 2-2 على ملعبه أمام روما اليوم الخميس ليستفيد من فوزه 4-2 في مجموع المباراتين، إذ فاز في مباراة الذهاب على ملعب روما 2-صفر.

وحافظ فريق المدرب تشابي ألونسو على سجله خاليا من الهزائم في 49 مباراة بكافة المسابقات.

افتتح لياندرو باريديس التسجيل لروما قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء بعد خطأ من جوناثان تاه على الإيراني سردار آزمون مهاجم روما.

وعاد باريديس ليسجل مجددا ويضاعف النتيجة لروما في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أخرى احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على آدم هلوتشيك لاعب ليفركوزن.

وقلص ليفركوزن الفارق في الدقيقة 82 مستفيدا من هدف عكسي بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتطمت في وجه جيانلوكا مانشي مدافع روما لتسكن شباك فريقه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أطلق البديل يوسيب ستانيسيتش تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل لليفركوزن.

وفاز ليفركوزن بلقبه الأوروبي الوحيد على الإطلاق عندما رفع كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988 وسيتنافس على لقبه الثاني في ملعب أفيفا في دبلن يوم 22 مايو/أيار الجاري حين يواجه أتلانتا الذي أقصى مرسيليا.

أتلانتا يفوز 3-صفر على مرسيليا

وفي مباراة إياب قبل النهائي الأخرى، سجل أتلانتا هدفا في الشوط الأول وهدفين في الثاني ليفوز 3-صفر على ضيفه مرسيليا الفرنسي ويتأهل إلى نهائي البطولة.

وتغلب أتلانتا 4-1 على مرسيليا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد تعادل الفريقين 1-1 ذهابا في فرنسا.

وتناوب أديمولا لوكمان وماتيو روجيري والبلال توري على تسجيل ثلاثية الفريق الإيطالي في المباراة.

وافتتح لوكمان جناح أتلانتا التسجيل بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة بتسديدة منخفضة من على حدود منطقة الجزاء بعدما تسلم الكرة في منتصف الملعب وتقدم مراوغا مدافعي الفريق الفرنسي قبل تسديد الكرة.

وعزز روجيري تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني بعد سبع دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة قوية سكنت الزاوية العلوية اليسرى لمرمى مرسيليا، قبل أن يضيف توري الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر شارل دي كاتيلير لاعب وسط أتلانتا فرصة افتتاح النتيجة بعد ثماني دقائق من صفارة البداية بعدما أطلق تسديدة قوية ارتطمت في القائم، كما أضاع فرصتين سانحتين للتسجيل أخطرهما في الدقيقة 36 بعد تألق باو لوبيز حارس الفريق الفرنسي.