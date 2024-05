بالفيديو.. الكشف عن محتوى "كاميرا الحكم" في مباراة كريستال بالاس ويونايتد

صدرت اللقطات من "كاميرا الحكم" التي ارتداها جاريد جيليت، الاثنين الماضي، في المباراة التي جمعت بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أن المقاطع التي نُشرت على موقع الرابطة، اليوم الجمعة، تتضمن المصافحات التي جرت قبل المباراة، والقرعة التي أجريت بالعملة المعدنية، بالإضافة لقرار جيليت بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق كريستال بالاس في الشوط الأول.

وكان بإمكان الحكم الأسترالي أن يقول إنه شعر بأن تيريك ميتشيل لاعب بالاس ركض تجاه جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد قبل أن يسقط على أرض الملعب.

In a Premier League first, referee Jarred Gillett wore a “RefCam” during Palace v Man Utd.

The use of ‘RefCam’ was a one-off which had the full permission off The IFAB. The filming will form part of an educational programme highlighting the important role of the referee. pic.twitter.com/CPF2HbMQOT

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 10, 2024