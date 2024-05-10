بالفيديو.. الكشف عن محتوى "كاميرا الحكم" في مباراة كريستال بالاس ويونايتد

صدرت اللقطات من "كاميرا الحكم" التي ارتداها جاريد جيليت، الاثنين الماضي، في المباراة التي جمعت بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أن المقاطع التي نُشرت على موقع الرابطة، اليوم الجمعة، تتضمن المصافحات التي جرت قبل المباراة، والقرعة التي أجريت بالعملة المعدنية، بالإضافة لقرار جيليت بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق كريستال بالاس في الشوط الأول.

وكان بإمكان الحكم الأسترالي أن يقول إنه شعر بأن تيريك ميتشيل لاعب بالاس ركض تجاه جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد قبل أن يسقط على أرض الملعب.

In a Premier League first, referee Jarred Gillett wore a “RefCam” during Palace v Man Utd. The use of ‘RefCam’ was a one-off which had the full permission off The IFAB. The filming will form part of an educational programme highlighting the important role of the referee. pic.twitter.com/CPF2HbMQOT — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 10, 2024

ودعم توني هارينغتون، حكم "الفار"، قرار جيليت في الملعب.

وأنهى بالاس المباراة في النهاية فائزا برباعية نظيفة.

حصلت كاميرا الحكم على موافقة استثنائية من قِبل الهيئة التشريعية للعبة، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، على أن يتم تضمين اللقطات في برنامج سيتم بثه لاحقا هذا العام حول التحديات التي يواجهها الحكام.