رياضة|الدوري الإنجليزي

بالفيديو.. الكشف عن محتوى "كاميرا الحكم" في مباراة كريستال بالاس ويونايتد

الحكم جيليت يرتدي كاميرا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي (رويترز)
10/5/2024

صدرت اللقطات من "كاميرا الحكم" التي ارتداها جاريد جيليت، الاثنين الماضي، في المباراة التي جمعت بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أن المقاطع التي نُشرت على موقع الرابطة، اليوم الجمعة، تتضمن المصافحات التي جرت قبل المباراة، والقرعة التي أجريت بالعملة المعدنية، بالإضافة لقرار جيليت بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق كريستال بالاس في الشوط الأول.

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وكان بإمكان الحكم الأسترالي أن يقول إنه شعر بأن تيريك ميتشيل لاعب بالاس ركض تجاه جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد قبل أن يسقط على أرض الملعب.

 

ودعم توني هارينغتون، حكم "الفار"، قرار جيليت في الملعب.

وأنهى بالاس المباراة في النهاية فائزا برباعية نظيفة.

حصلت كاميرا الحكم على موافقة استثنائية من قِبل الهيئة التشريعية للعبة، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، على أن يتم تضمين اللقطات في برنامج سيتم بثه لاحقا هذا العام حول التحديات التي يواجهها الحكام.

المصدر : وكالات