القطري معتز برشم يتوج بالنسخة الأولى لبطولة "تحدي الجاذبية"

توج البطل القطري معتز برشم بطلاً للنسخة الأولى من بطولة "تحدّي الجاذبية" للوثب العالي التي أقيمت في الدوحة، في باكورة ميدالياته الذهبية هذا الموسم، بعدما حل ثانياً في جولتي شيامين وشنغهاي الصينتين ضمن الدوري الماسي في أبريل/نيسان الماضي.

وأمام جماهير احتشدت في المسرح الروماني المفتوح في كتارا، حقق برشم، حامل ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مناصفة مع الإيطالي جانماركو تامبيري وبطولة العالم ثلاث مرات، المركز الأول بقفزه 2.31 م.

وتقدم برشم بعدد المحاولات على الكوري الجنوبي وو سانغ-هيوك، فيما اكتفى الأميركي جوفون هاريسون، الفائز بالميدالية الفضية ببطولة العالم "بودابست 2023″، بالمركز الثالث بـ2.28 م.

وقال برشم إن هذه البطولة لا تعتبر في سياق الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف المقبل، موضحا "الإعداد لباريس يبدأ الأسبوع المقبل، لكن هذه البطولة مهمة جداً لأنها تكشف لي أين أقف الآن، وما هي الأخطاء التي يجب أن أعدلها".

وأضاف صاحب فكرة البطولة "الموسم الأولمبي طويلا جدًا، كان الفوز ضرورياً جدًا، وهذا أفضل رقم لي هذا الموسم".

شوف |

بطلنا معتز برشم أحرز لقب النسخة الأولى من بطولة تحدي الجاذبية في الوثب العالي باجتيازه ارتفاع 2.31 م في المحاولة الأولى#قنوات_الكاس pic.twitter.com/1pzcQA8so1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 9, 2024

وعما إذا ما كان راضيًا عن الرقم الذي حققه، تابع برشم، حامل ذهبية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغجو الصينية، "بالتأكيد أن راض. الأهم في مثل هذه البطولات هو تحقيق الفوز. فزنا بأول نسخة وستبقى في الدوحة، وأعد الجماهير بالأفضل دائماً".

وأكد برشم أن الفكرة (بطولة تحدي الجاذبية) تتمحور على إقامة دوري بأكثر من مدينة حول العالم في المواسم المقبلة.

وكان برشم الذي يتمتع بأفضل رقم شخصي يبلغ 2.43 مترًا كثاني أفضل واثب في التاريخ، أكد عند الكشف عن النسخة الأولى في فبراير/شباط الماضي أن "البطولة ستكون مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد حصولها على التصنيف الفضي، وهو أعلى تصنيف ممكن أن تحصل عليه بطولة ناشئة".