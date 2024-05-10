الرابطة العالمية والاتحاد الدولي للمحترفين يهددان الفيفا بسبب موعد مونديال الأندية 2025

دعت الرابطة العالمية لروابط كرة القدم والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى إعادة النظر في الجدول الزمني لبطولة كأس العالم للأندية الجديدة عام 2025، تحت طائلة الشروع في إجراءات قانونية.

في رسالة موجّهة في الثاني من مايو/أيار الحالي إلى رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، أكدت الرابطة العالمية وفيفبرو أن جدول مسابقات كرة القدم أصبح الآن "خارج التشبّع".

ومن المقرر حاليًا أن تقام كأس العالم للأندية التي سيتنافس على لقبها 32 فريقًا، في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025.

وأضافت الرسالة أن هذه التغييرات في الجدول الزمني أدت إلى "ضرر اقتصادي" للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين "إلى ما هو أبعد من حدودهم".

وطلبت الرابطة العالمية وفيفبرو من مجلس الاتحاد الدولي إعادة جدولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات حول الروزنامة الدولية للفترة حتى عام 2030.

وقالا بصيغة تهديدية للاتحاد الدولي "إذا رفض الفيفا الالتزام رسميًا بحل القضايا المذكورة أعلاه في مجلسه القادم، فسنضطر إلى تقديم المشورة لأعضائنا بشأن الخيارات المتاحة لهم، فرديًا وجماعيًا، لحماية مصالحهم بشكل استباقي".

وأضافا أن "هذه الخيارات تتضمن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا، وطلبنا بشأنها مشورة خبير خارجي".

وتتهم روابط الدوريات وفيفبرو الفيفا "بالاستمرار في اتخاذ قرارات أحادية تفيد مسابقاته ومصالحه التجارية، بينما تؤثر سلبا على الدوريات الوطنية واللاعبين".

وتابعا أنه "على مدى فترة طويلة، تجاهل الفيفا المحاولات المتكررة من قبل الدوريات والاتحادات للانخراط في هذه القضية".

ونوقش الموضوع خلال "مجلس" الرابطة العالمية في أبريل/نيسان الماضي في لندن.