شاهد.. يوم سجل ميسي أول أهدافه مع برشلونة بتمريرة ساحرة من رونالدينيو

يمثل الأول من مايو/أيار للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مناسبة خاصة، لأنه يصادف إحراز أول أهدافه مع فريقه السابق برشلونة الإسباني عام 2005.

ولعب البرغوث لبرشلونة طيلة 21 سنة، منها 4 سنوات قضاها في فرق الناشئين والشباب، و17 سنة الأخرى مع الفريق الأول.

وسجل ميسي 672 هدفا في 778 مباراة مع برشلونة على مدار 17 عاما.

وفي مثل هذا اليوم قبل 19 عاما سجل ميسي أول أهدافه الرسمية مع نادي برشلونة ضد فريق ألباسيتي، في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب "كامب نو".

وجاء الهدف بتمريرة ساحرة من النجم البرازيلي رونالدينيو، وأسكن ميسي الكرة في الشباك بطريقة مميزة بعد تسديدة من فوق حارس ألبيساتي.

وبات ميسي بهذا الهدف أصغر لاعب يسجل في تاريخ النادي الكتالوني، قبل أن يصبح خلال سنوات الهداف الأفضل والأهم في تاريخ برشلونة.

وكان قائد منتخب الأرجنتين قبل تسجيل هذا الهدف بدقائق قليلة سجل هدفا صورة طبق الأصل منه بتمريرة من رونالدينيو أيضا، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلسل.

ويصادف اليوم أيضا ذكرى الهدف رقم 600 في مسيرة ميسي مع برشلونة، وجاء ذلك من كرة متقنة سكنت قبل عامين مرمى ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن الفريق الكتالوني ودّع البطولة في النهاية بخسارة مهينة برباعية دون رد إيابا في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

