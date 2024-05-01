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10 لاعبين حجبت أرقام قمصانهم بعد اعتزالهم

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرر حجب قميص ميسي رقم 10 بشكل نهائي بعد اعتزاله (الأناضول)
1/5/2024

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من وضع حد لمسيرته الكروية كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق وقد قرر الاتحاد الأرجنتيني للعبة حجب قميصه رقم 10 بشكل نهائي بعد اعتزاله، لينضم لقائمة من اللاعبين الذين ودعوا الملاعب برقم قمصانهم المميزة.

فقد قرر منتخب الأرجنتين منع اللاعبين من ارتداء القميص رقم 10 في عام 2001، تكريما للأسطورة دييغو مارادونا، الذي ألهم منتخب بلاده للفوز بكأس العالم مرتين في عامي 1978 و1986، لكن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منعته من المضي قدما في هذا القرار.

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وأمضى أسطورة البرازيل بيليه عامين فقط في نيويورك كوزموس، وبعدها قام النادي بحجب قميصه رقم 10.

وتحجب أرقام الأقمصة للمآثر الكروية للاعبين ولكن في أحيان أخرى احتراما لذكرى لاعب ما.

أحد الأمثلة على ذلك هو القميص رقم 9 في نانت، الذي قرر النادي الفرنسي حجبه عام 2019 بعد وفاة لاعبه إيميليانو سالا في حادث تحطم طائرة وهو في طريقه فوق القناة الإنجليزية للتوقيع مع كارديف سيتي.

تاليا قائمة اللاعبين الذين حجبت قمصانهم إلى الأبد اعتمادا على العوامل التالية:

  • الولاء للفريق
  • الأهمية بالنسبة للفريق أو المنتخب
  • الإحصائيات خلال المسيرة
  • البطولات والألقاب

1-الأرجنتيني دييغو مارادونا: نابولي (الرقم 10).

2-البرازيلي بيليه: نيويورك كوزموس (الرقم 10).

3-الهولندي يوهان كرويف: أياكس أمستردام (الرقم 14).

4-المجري فيرينك بوشكاش: بودابست هونفيد (الرقم 10).

5-الإيطالي باولو مالديني: ميلان (الرقم 3).

6- الإنجليزي بوبي مور: وست هام (الرقم 6).

7-الإيطالي فرانكو باريزي: ميلان (الرقم 6).

8-الإيطالي روبرتو باجيو: بريشيا (الرقم 10).

9-الليبيري جورج ويا: منتخب ليبيريا (14).

10-الإيطالي فرانشيسكو توتي: روما (الرقم 10).

 

المصدر : الصحافة البريطانية