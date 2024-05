10 لاعبين حجبت أرقام قمصانهم بعد اعتزالهم

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من وضع حد لمسيرته الكروية كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق وقد قرر الاتحاد الأرجنتيني للعبة حجب قميصه رقم 10 بشكل نهائي بعد اعتزاله، لينضم لقائمة من اللاعبين الذين ودعوا الملاعب برقم قمصانهم المميزة.

فقد قرر منتخب الأرجنتين منع اللاعبين من ارتداء القميص رقم 10 في عام 2001، تكريما للأسطورة دييغو مارادونا، الذي ألهم منتخب بلاده للفوز بكأس العالم مرتين في عامي 1978 و1986، لكن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منعته من المضي قدما في هذا القرار.

وأمضى أسطورة البرازيل بيليه عامين فقط في نيويورك كوزموس، وبعدها قام النادي بحجب قميصه رقم 10.

وتحجب أرقام الأقمصة للمآثر الكروية للاعبين ولكن في أحيان أخرى احتراما لذكرى لاعب ما.

أحد الأمثلة على ذلك هو القميص رقم 9 في نانت، الذي قرر النادي الفرنسي حجبه عام 2019 بعد وفاة لاعبه إيميليانو سالا في حادث تحطم طائرة وهو في طريقه فوق القناة الإنجليزية للتوقيع مع كارديف سيتي.

تاليا قائمة اللاعبين الذين حجبت قمصانهم إلى الأبد اعتمادا على العوامل التالية:

الولاء للفريق

الأهمية بالنسبة للفريق أو المنتخب

الإحصائيات خلال المسيرة

البطولات والألقاب

1-الأرجنتيني دييغو مارادونا: نابولي (الرقم 10).

2-البرازيلي بيليه: نيويورك كوزموس (الرقم 10).

Pele 10 ( N.Y.Cosmos), Paul Hammond 1, Mike Connell 6 and Stewaet Jump 13 ( Tampa),

Tampa Bay Rowdies 4-2 New York Cosmos at Tampa, USA on 29 May 1977

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/mCmvJ5KgOd — tphoto (@tphoto2005) February 6, 2024

3-الهولندي يوهان كرويف: أياكس أمستردام (الرقم 14).

4-المجري فيرينك بوشكاش: بودابست هونفيد (الرقم 10).

5-الإيطالي باولو مالديني: ميلان (الرقم 3).

Rossoneri Advent Calendar Day 3: Maldini and the Hefty Captain's Armband: Photo by Newpress/Getty Images 31 Days Remembering Players From Milan’s Past, Each Date Will Feature A Player Who Donned The Jersey Number. Paolo Maldini has been AC Milan's crown… https://t.co/M69R9Jh0KV pic.twitter.com/NeghWBrSEn — ACMilan_MP (@ACMilan_MP) December 4, 2019

6- الإنجليزي بوبي مور: وست هام (الرقم 6).

15 years ago today, Bobby Moore’s number 6 shirt was retired by West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚒️ pic.twitter.com/jJp24Ujcch — Mr.West Ham_16 (@Mr_WestHam16) August 4, 2023

7-الإيطالي فرانكو باريزي: ميلان (الرقم 6).

8-الإيطالي روبرتو باجيو: بريشيا (الرقم 10).

Roberto Baggio prepares to take a corner for Brescia at the San Siro 👌 pic.twitter.com/oMZyx7eSuj — Football Remind (@FootballRemind) February 16, 2022

9-الليبيري جورج ويا: منتخب ليبيريا (14).

Liberia's youth and sports minister, D. Zoegar Wilson has announced that the famous #14 number won by legendary George Weah who's the president of the Republic of Liberia will be officially retired on Tuesday, September 11 when the Liberia takes on Nigeria.@Africansoccerup pic.twitter.com/kjCR53G2D1 — T. Kla Wesley Jr. 🇱🇷 (@WesleyKla) September 7, 2018

10-الإيطالي فرانشيسكو توتي: روما (الرقم 10).