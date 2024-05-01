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تقرير.. تين هاغ باقٍ في مانشستر يونايتد رغم سوء النتائج

عقد تين هاغ ينتهي الموسم المقبل (الفرنسية)
1/5/2024

عكس التوقعات أشارت تقارير صحفية إلى أن الهولندي إريك تين هاغ، مدرب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، باقٍ في أولد ترافورد الموسم المقبل، رغم النتائج الهزيلة والمستوى المتذبذب للشياطين الحمر هذا الموسم، بعد أن حددت شركة إنيوس السبب الحقيقي وراء معاناته.

ويتعرض تين هاغ لضغوط متزايدة بعد موسم مخيب للآمال وسوء النتائج، حيث اكتفى بالوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه خرج من بقية البطولات، ولن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة للغاية.

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وكان هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن استمرار تين هاغ في منصبه بعد أن تولى السير جيم راتكليف إدارة جميع أنشطة كرة القدم في النادي، على خلفية شراء أقلية فيه في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يتم يتخذ القرار النهائي بعد.

مدير رياضي جديد

ووفقا لصحيفة ذا أثيليتيك، لا تزال الخطة تتمثل في استمرار تين هاغ في الموسم المقبل، بسبب مشكلات تتجاوز المدرب الهولندي.

وهناك احتمال أن يتطلع راتكليف وإنيوس إلى تعيين مدير رياضي جديد لقيادة العصر الجديد في النادي، في ظل وجود عدد من اللاعبين المدرجين للبيع.

ويرى راتكليف وشركة إنيوس أن الفريق التنفيذي في يونايتد لم يقدم أسهل أسس النجاح في يونايتد، مع وضع خطط جديدة لتسهيل مهمة تين هاغ.

سبب آخر يقف وراء الإبقاء على تين هاغ وهو نقص البدائل الموثوقة، إلى جانب تردد النادي في دفع الرسوم المطلوبة لإقالة الهولندي.

وينتهي عقد تين هاغ في نهاية الموسم المقبل، حيث وقع عقدا مدته 3 سنوات، عندما تولى تدريب الفرق في صيف عام 2022، على الرغم من وجود خيار للتمديد لمدة عام آخر في العقد.

تين هاغ يبرر

وواصل تين هاغ الدفاع عن الموسم المتواضع لفريقه في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى إنجاز الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأنه كان عليه التعامل مع عدد كبير من الإصابات في فريقه.

في الشهر الماضي، أشار الهولندي إلى أنه لم يتمكن من اختيار أفضل فريق له إلا مرة واحدة طوال فترة توليه المسؤولية، بينما قال إن وظيفته هي "جلب الألقاب"، حيث فاز الشياطين الحمر بكأس كاراباو الموسم الماضي.

ومع ذلك، يُعتقد أن راتكليف وإنيوس سيكونان قاسيين عندما يتعلق الأمر بمستقبل تين هاغ، حيث أفادت التقارير أنهما لن يترددا في استبداله إذا شعروا أن ذلك ضروري.

بيع وتعاقدات

في الوقت نفسه، يجب على يونايتد توفير الأموال من أجل الميركاتو الصيفي من خلال بيع عدد من اللاعبين لتعزيز ميزانية الانتقالات المحدودة الخاصة.

ويتردد أن إدارة النادي منفتحة على بيع جميع اللاعبين باستثناء 3 فقط في فترة الانتقالات المقبلة.

ويُعتقد أن النادي حريص على التعاقد مع مهاجم جديد ولاعب خط وسط وقلب دفاع، لكنه قد لا يتمكن من دفع رسوم كبيرة كما حدث في السنوات الأخيرة (693 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "التليغراف" أن 3 لاعبين فقط غير معنيين بعملية البيع، هم كوبي ماينو، وأليخاندرو غارناتشو وراسموس هويلوند، ما يعني أن أمثال ماركوس راشفورد قد يغادرون.

وتضم قائمة الراحلين المحتملين: الفرنسي رافائيل فاران ومواطنه أنتوني مارسيال وجادون سانشو، والبرازيلي أنتوني ومواطنه كاسيميرو وماسون غرينوود، والسويدي فيكتور ليندلوف، والدنماركي كريستيان إريكسين، والهولندي دوني فان دي بيك.

ويؤمن المدرب الهولندي بقدرة فريقه على المنافسة بقوة على اللقب بداية من الموسم المقبل.

وقال في تصريحات "مانشستر يونايتد يمكنه التواجد بين الـ4 الكبار في الموسم المقبل، حال توفر كافة اللاعبين".

وأضاف "يمكننا أيضا أن ننافس على المركزين الأول والثاني، إذا نجحنا في القيام بتعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات".

المصدر : الصحافة البريطانية