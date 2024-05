تقرير.. تين هاغ باقٍ في مانشستر يونايتد رغم سوء النتائج

عكس التوقعات أشارت تقارير صحفية إلى أن الهولندي إريك تين هاغ، مدرب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، باقٍ في أولد ترافورد الموسم المقبل، رغم النتائج الهزيلة والمستوى المتذبذب للشياطين الحمر هذا الموسم، بعد أن حددت شركة إنيوس السبب الحقيقي وراء معاناته.

ويتعرض تين هاغ لضغوط متزايدة بعد موسم مخيب للآمال وسوء النتائج، حيث اكتفى بالوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه خرج من بقية البطولات، ولن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة للغاية.

وكان هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن استمرار تين هاغ في منصبه بعد أن تولى السير جيم راتكليف إدارة جميع أنشطة كرة القدم في النادي، على خلفية شراء أقلية فيه في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يتم يتخذ القرار النهائي بعد.

ووفقا لصحيفة ذا أثيليتيك، لا تزال الخطة تتمثل في استمرار تين هاغ في الموسم المقبل، بسبب مشكلات تتجاوز المدرب الهولندي.

وهناك احتمال أن يتطلع راتكليف وإنيوس إلى تعيين مدير رياضي جديد لقيادة العصر الجديد في النادي، في ظل وجود عدد من اللاعبين المدرجين للبيع.

ويرى راتكليف وشركة إنيوس أن الفريق التنفيذي في يونايتد لم يقدم أسهل أسس النجاح في يونايتد، مع وضع خطط جديدة لتسهيل مهمة تين هاغ.

سبب آخر يقف وراء الإبقاء على تين هاغ وهو نقص البدائل الموثوقة، إلى جانب تردد النادي في دفع الرسوم المطلوبة لإقالة الهولندي.

وينتهي عقد تين هاغ في نهاية الموسم المقبل، حيث وقع عقدا مدته 3 سنوات، عندما تولى تدريب الفرق في صيف عام 2022، على الرغم من وجود خيار للتمديد لمدة عام آخر في العقد.

🚨 Sky: Do you believe that you'll be here next season? You'll be Jim Ratcliffe's man?

Erik ten Hag: "I don't have any doubts and I love to be here".

"This is a challenge. The results are not always going in right direction but I'm sure we will get there, where we want to be". pic.twitter.com/JnVqPothge

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2024