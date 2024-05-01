تقرير.. تين هاغ باقٍ في مانشستر يونايتد رغم سوء النتائج

عكس التوقعات أشارت تقارير صحفية إلى أن الهولندي إريك تين هاغ، مدرب فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، باقٍ في أولد ترافورد الموسم المقبل، رغم النتائج الهزيلة والمستوى المتذبذب للشياطين الحمر هذا الموسم، بعد أن حددت شركة إنيوس السبب الحقيقي وراء معاناته.

ويتعرض تين هاغ لضغوط متزايدة بعد موسم مخيب للآمال وسوء النتائج، حيث اكتفى بالوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه خرج من بقية البطولات، ولن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة للغاية.

وكان هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن استمرار تين هاغ في منصبه بعد أن تولى السير جيم راتكليف إدارة جميع أنشطة كرة القدم في النادي، على خلفية شراء أقلية فيه في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يتم يتخذ القرار النهائي بعد.

مدير رياضي جديد

ووفقا لصحيفة ذا أثيليتيك، لا تزال الخطة تتمثل في استمرار تين هاغ في الموسم المقبل، بسبب مشكلات تتجاوز المدرب الهولندي.

وهناك احتمال أن يتطلع راتكليف وإنيوس إلى تعيين مدير رياضي جديد لقيادة العصر الجديد في النادي، في ظل وجود عدد من اللاعبين المدرجين للبيع.

ويرى راتكليف وشركة إنيوس أن الفريق التنفيذي في يونايتد لم يقدم أسهل أسس النجاح في يونايتد، مع وضع خطط جديدة لتسهيل مهمة تين هاغ.

سبب آخر يقف وراء الإبقاء على تين هاغ وهو نقص البدائل الموثوقة، إلى جانب تردد النادي في دفع الرسوم المطلوبة لإقالة الهولندي.

وينتهي عقد تين هاغ في نهاية الموسم المقبل، حيث وقع عقدا مدته 3 سنوات، عندما تولى تدريب الفرق في صيف عام 2022، على الرغم من وجود خيار للتمديد لمدة عام آخر في العقد.

🚨 Sky: Do you believe that you'll be here next season? You'll be Jim Ratcliffe's man? Erik ten Hag: "I don't have any doubts and I love to be here". "This is a challenge. The results are not always going in right direction but I'm sure we will get there, where we want to be". pic.twitter.com/JnVqPothge — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2024

تين هاغ يبرر

وواصل تين هاغ الدفاع عن الموسم المتواضع لفريقه في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى إنجاز الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وأنه كان عليه التعامل مع عدد كبير من الإصابات في فريقه.

في الشهر الماضي، أشار الهولندي إلى أنه لم يتمكن من اختيار أفضل فريق له إلا مرة واحدة طوال فترة توليه المسؤولية، بينما قال إن وظيفته هي "جلب الألقاب"، حيث فاز الشياطين الحمر بكأس كاراباو الموسم الماضي.

ومع ذلك، يُعتقد أن راتكليف وإنيوس سيكونان قاسيين عندما يتعلق الأمر بمستقبل تين هاغ، حيث أفادت التقارير أنهما لن يترددا في استبداله إذا شعروا أن ذلك ضروري.

🚨 Manchester United co-owner Sir Jim Ratcliffe, who has made securing Champions League football a priority, wants to wait until the end of the season before deciding on manager Erik ten Hag's future. (Source: Daily Star) pic.twitter.com/VXJ9PThROg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 23, 2024

بيع وتعاقدات

في الوقت نفسه، يجب على يونايتد توفير الأموال من أجل الميركاتو الصيفي من خلال بيع عدد من اللاعبين لتعزيز ميزانية الانتقالات المحدودة الخاصة.

ويتردد أن إدارة النادي منفتحة على بيع جميع اللاعبين باستثناء 3 فقط في فترة الانتقالات المقبلة.

ويُعتقد أن النادي حريص على التعاقد مع مهاجم جديد ولاعب خط وسط وقلب دفاع، لكنه قد لا يتمكن من دفع رسوم كبيرة كما حدث في السنوات الأخيرة (693 مليون دولار).

As many as 15 players could depart Manchester United in 2024, with England winger Jadon Sancho expected to be the first to leave next year #mufc #manutd #ggmu pic.twitter.com/pow6cjukYp — 𝕄ℂ𝕆𝔸𝕊𝕋𝕐♦ (@Utdpal_) November 25, 2023

وذكرت صحيفة "التليغراف" أن 3 لاعبين فقط غير معنيين بعملية البيع، هم كوبي ماينو، وأليخاندرو غارناتشو وراسموس هويلوند، ما يعني أن أمثال ماركوس راشفورد قد يغادرون.

وتضم قائمة الراحلين المحتملين: الفرنسي رافائيل فاران ومواطنه أنتوني مارسيال وجادون سانشو، والبرازيلي أنتوني ومواطنه كاسيميرو وماسون غرينوود، والسويدي فيكتور ليندلوف، والدنماركي كريستيان إريكسين، والهولندي دوني فان دي بيك.

ويؤمن المدرب الهولندي بقدرة فريقه على المنافسة بقوة على اللقب بداية من الموسم المقبل.

وقال في تصريحات "مانشستر يونايتد يمكنه التواجد بين الـ4 الكبار في الموسم المقبل، حال توفر كافة اللاعبين".

وأضاف "يمكننا أيضا أن ننافس على المركزين الأول والثاني، إذا نجحنا في القيام بتعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات".