مدرب بلجيكا يستبعد كورتوا حارس ريال مدريد من يورو 2024

أعلن دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا -أمس الثلاثاء- غياب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما أبعدته الإصابة عن الملاعب في أغلب فترات الموسم.

ولم يلعب كورتوا (31 عاما) هذا الموسم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس/آب وتمزق في الغضروف المفصلي في مارس/آذار الماضي، لكنه يستعد للعودة مع ناديه.

وقال كورتوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه لن يكون جاهزا بدنيا للمشاركة في البطولة المقامة في ألمانيا، لكن تعافيه جاء أسرع من المتوقع.

لكن تيديسكو أبلغ مجلة كيكر الألمانية أن كورتوا، الذي خاض 102 مباراة دولية، لن يكون ضمن تشكيلته.

وتابع -بعد أن رشح كوين كاستيلس حارس مرمى فولسبورغ ليكون خياره الأول في البطولة- أن "تركيزنا منصب على اللاعبين الجاهزين بدنيا".

وتستهل بلجيكا مشوارها بالمجموعة الخامسة بالبطولة أمام سلوفاكيا في 17 يونيو/حزيران المقبل ثم تواجه رومانيا وأوكرانيا على الترتيب.