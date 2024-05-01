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سر طقوس بيلينغهام لاعب ريال مدريد قبل كل مباراة

لقطات أظهرت بيلينغهام وهو يدخل الملعب بمفرده ويتخيل المباراة ضد بايرن ميونخ (الفرنسية)
1/5/2024-|آخر تحديث: 1/5/202406:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تألق الإنجليزي جود بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال مدريد بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي. ويبدو أن للطقوس التي يحرص عليها قبل المباراة دورا في ذلك.

وانتزع ريال مدريد تعادلا مثيرا من بايرن ميونخ 2-2 في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا في سهرة أمس الثلاثاء.

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وقبل انطلاق المباراة على ملعب "أليانز أرينا" أظهرت لقطات تلفزيونية اللاعب البالغ 20 عاما وهو يدخل الملعب بمفرده ويتخيل المباراة.

وتحدث لاعب خط الوسط عن طقوسه قبل المباراة لـ"تي إن تي سبورتس" قائلا: "أحب أن أتخيل المباراة. أرى الملعب، والعشب، ومواقع لعبي. بهذه الطريقة أشعر بالهدوء، وأعرف أين سأكون في الملعب".

وأضاف: "إنه شيء كنت أفعله طوال مسيرتي المهنية وبفضله أدخل المباريات بدون توتر وأستعد لكل شيء. لقد علموني هذا منذ صغري وما زلت أمارسه".

وتظهر طقوس بيلينغهام قبل المباراة أنه يتمتع بعقلية النخبة في مثل هذه المرحلة العمرية.

وسجل الحاصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم عام 2023، ما مجموعه 21 هدفا بما في ذلك 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وفي أول 15 مباراة خاضها مع الريال، سجل الدولي الإنجليزي 14 هدفا ليتفوق على زيدان (12 هدفا) ورونالدو (13 هدافا) في نفس عدد المباريات.

ومع اقتراب النادي الملكي من إحراز لقب الدوري الإسباني يأمل النجم الإنجليزي في إلهام فريقه لتحقيق المجد الأوروبي.

ويمتلك ريال مدريد 14 لقبا أوروبيا في خزانته، ويتطلع إلى فوزه الـ15 هذا الموسم.

ويلتقي بايرن ميونخ وريال مدريد مجددا في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

المصدر : الصحافة البريطانية