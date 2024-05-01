سر طقوس بيلينغهام لاعب ريال مدريد قبل كل مباراة

تألق الإنجليزي جود بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال مدريد بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي. ويبدو أن للطقوس التي يحرص عليها قبل المباراة دورا في ذلك.

وانتزع ريال مدريد تعادلا مثيرا من بايرن ميونخ 2-2 في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا في سهرة أمس الثلاثاء.

وقبل انطلاق المباراة على ملعب "أليانز أرينا" أظهرت لقطات تلفزيونية اللاعب البالغ 20 عاما وهو يدخل الملعب بمفرده ويتخيل المباراة.

"This kid is 10 years ahead of his time"@ReshminTV, @GlennHoddle, and @themichaelowen discuss Jude Bellingham as he does his new pre-match tradition—taking a solo lap around the pitch 🏟️#UCL pic.twitter.com/mF7Nk0nYGS — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2024

وتحدث لاعب خط الوسط عن طقوسه قبل المباراة لـ"تي إن تي سبورتس" قائلا: "أحب أن أتخيل المباراة. أرى الملعب، والعشب، ومواقع لعبي. بهذه الطريقة أشعر بالهدوء، وأعرف أين سأكون في الملعب".

وأضاف: "إنه شيء كنت أفعله طوال مسيرتي المهنية وبفضله أدخل المباريات بدون توتر وأستعد لكل شيء. لقد علموني هذا منذ صغري وما زلت أمارسه".

وتظهر طقوس بيلينغهام قبل المباراة أنه يتمتع بعقلية النخبة في مثل هذه المرحلة العمرية.

وسجل الحاصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم عام 2023، ما مجموعه 21 هدفا بما في ذلك 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وفي أول 15 مباراة خاضها مع الريال، سجل الدولي الإنجليزي 14 هدفا ليتفوق على زيدان (12 هدفا) ورونالدو (13 هدافا) في نفس عدد المباريات.

👏 أول لاعب مدريدستا في تاريخ النادي يسجل في أول أربع مباريات له في دوري الأبطال!#RealFootball | @BellinghamJude pic.twitter.com/cmZSgmeDPr — ريال مدريد (@realmadridarab) November 30, 2023

ومع اقتراب النادي الملكي من إحراز لقب الدوري الإسباني يأمل النجم الإنجليزي في إلهام فريقه لتحقيق المجد الأوروبي.

ويمتلك ريال مدريد 14 لقبا أوروبيا في خزانته، ويتطلع إلى فوزه الـ15 هذا الموسم.

ويلتقي بايرن ميونخ وريال مدريد مجددا في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.