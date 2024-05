سر طقوس بيلينغهام لاعب ريال مدريد قبل كل مباراة

تألق الإنجليزي جود بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال مدريد بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي. ويبدو أن للطقوس التي يحرص عليها قبل المباراة دورا في ذلك.

وانتزع ريال مدريد تعادلا مثيرا من بايرن ميونخ 2-2 في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا في سهرة أمس الثلاثاء.

وقبل انطلاق المباراة على ملعب "أليانز أرينا" أظهرت لقطات تلفزيونية اللاعب البالغ 20 عاما وهو يدخل الملعب بمفرده ويتخيل المباراة.

"This kid is 10 years ahead of his time"@ReshminTV, @GlennHoddle, and @themichaelowen discuss Jude Bellingham as he does his new pre-match tradition—taking a solo lap around the pitch 🏟️#UCL pic.twitter.com/mF7Nk0nYGS

— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2024