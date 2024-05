في نزاله المرتقب ضد بول.. تايسون يقترب من رقم قياسي عالمي جديد

سيعود الأسطورة مايك تايسون رسميا إلى حلبة الملاكمة الاحترافية في 20 يوليو/تموز المقبل، ومن المتوقع أن يصنع أيقونة الوزن الثقيل رقما فريدا في تاريخ الملاكمة، حينما يخوض نزالا مع اليوتيوبر جيك بول على حلبة أي تي أند تي في أرلينغتون-تكساس التي تتسع لـ80 ألف متفرج.

عندما جاء الإعلان الأولي عن النزال قبل شهرين، اعتقد الكثيرون أن النزال بين الأميركيين سيكون استعراضيا، يستخدم فيه واقيات الرأس، لكن تم التأكيد الاثنين الماضي أن المواجهة ستخضع لقواعد الملاكمة المحترفة.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

يمتلك "آيرون مايك" أو "مايك الحديدي" بالفعل الرقم القياسي، لكونه أصغر بطل عالمي للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة، وحقق هذا الإنجاز بعد هزيمة تريفور بيربيك على لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للوزن الثقيل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1986 عن عمر يناهز 20 عاما.

ومن المفارقات أن تايسون سيصبح صاحب الرقم القياسي لأطول فجوة في مسيرة بطل عالمي في الوزن الثقيل، وفقا لموقع بوكسينغ سوسيال، إذ تبلغ الفجوة الزمنية بين بداية مسيرته ضد هيكتور مرسيدس في مارس/آذار 1985 ومعركته المقبلة مع بول 14 ألفا و371 يوما، أو ما يزيد قليلا عن 39 عاما.

وسوف ينتزع الملاكم الخطير المولود في نيويورك هذا الرقم القياسي من منافسه السابق روي جونز جونيور، الذي خاض مسابقة استعراضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وكسر فجوة امتدت 12 ألفا و384 يوما، وذلك منذ ظهوره الاحترافي الأول في مايو/أيار 1989.

Jake Paul vs Mike Tyson rules:

• Sanctioned professional fight

• Result on official records

• 8×2-minute rounds

• 14-ounce gloves, no headgear

(via @espn) pic.twitter.com/jqz3QSJYOz

— Happy Punch (@HappyPunch) April 29, 2024