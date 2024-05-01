في نزاله المرتقب ضد بول.. تايسون يقترب من رقم قياسي عالمي جديد

سيعود الأسطورة مايك تايسون رسميا إلى حلبة الملاكمة الاحترافية في 20 يوليو/تموز المقبل، ومن المتوقع أن يصنع أيقونة الوزن الثقيل رقما فريدا في تاريخ الملاكمة، حينما يخوض نزالا مع اليوتيوبر جيك بول على حلبة أي تي أند تي في أرلينغتون-تكساس التي تتسع لـ80 ألف متفرج.

عندما جاء الإعلان الأولي عن النزال قبل شهرين، اعتقد الكثيرون أن النزال بين الأميركيين سيكون استعراضيا، يستخدم فيه واقيات الرأس، لكن تم التأكيد الاثنين الماضي أن المواجهة ستخضع لقواعد الملاكمة المحترفة.

يمتلك "آيرون مايك" أو "مايك الحديدي" بالفعل الرقم القياسي، لكونه أصغر بطل عالمي للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة، وحقق هذا الإنجاز بعد هزيمة تريفور بيربيك على لقب المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للوزن الثقيل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1986 عن عمر يناهز 20 عاما.

رقم قياسي جديد

ومن المفارقات أن تايسون سيصبح صاحب الرقم القياسي لأطول فجوة في مسيرة بطل عالمي في الوزن الثقيل، وفقا لموقع بوكسينغ سوسيال، إذ تبلغ الفجوة الزمنية بين بداية مسيرته ضد هيكتور مرسيدس في مارس/آذار 1985 ومعركته المقبلة مع بول 14 ألفا و371 يوما، أو ما يزيد قليلا عن 39 عاما.

وسوف ينتزع الملاكم الخطير المولود في نيويورك هذا الرقم القياسي من منافسه السابق روي جونز جونيور، الذي خاض مسابقة استعراضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وكسر فجوة امتدت 12 ألفا و384 يوما، وذلك منذ ظهوره الاحترافي الأول في مايو/أيار 1989.

Jake Paul vs Mike Tyson rules: • Sanctioned professional fight

• Result on official records

• 8×2-minute rounds

• 14-ounce gloves, no headgear (via @espn) pic.twitter.com/jqz3QSJYOz — Happy Punch (@HappyPunch) April 29, 2024

فارق تاريخي

كما يتميز النزال بين تايسون وبول بوجود أكبر فارق عمري في الملاكمة بنزال واحد، حيث سيصل الفارق بين الثنائي ليلة النزال المرتقب إلى 31 عاما، وهو رقم قياسي جديد في رياضة الفن النبيل.

وستتجاوز هذه الفجوة العمرية الرقم القياسي السابق البالغ 24 عاما، الذي سُجل عام 1963 خلال نزال أرشي مور (49 عاما) ومايك ديبياسي (25 عاما).

وهزم مور-الذي خاض 4 نزالات وهو في سن 48 عاما- منافسه ديبياسي في الجولة الثالثة بالضربة القاضية التقنية.

قواعد النزال المثير

على الرغم من السماح لتايسون بالملاكمة كمحترف، فإنه سيتم اتخاذ بعض إجراءات السلامة خلال النزال.

تقام مواجهة الوزن الثقيل على مدار 8 جولات، مدة كل منها دقيقتان كحد أقصى.

يرتدي الملاكمان قفازات بوزن 14 أونصة.

يُسمح بالضربة القاضية.

يتم تحديد الفائز على بطاقات الأداء إذا لم يُحسم النزال بالضربة القاضية.

شهدت مسيرة تايسون الاستثنائية في الملاكمة العديد من المواجهات الأسطورية ضد أمثال إيفاندر هوليفيلد، ولينوكس لويس، وفرانك برونو، وباستر دوغلاس، لكن معركته مع بول قد تكون من بين أغربهم جميعا.

يعد آيرون مايك واحدا من أكثر الملاكمين خطورة داخل الحلبة على الإطلاق، حيث خاض 215 جولة في مسيرته الاحترافية، وفاز بـ50 نزالا منها 44 بالضربة القاضية.

من جهة أخرى، يبلغ سجل بول في الملاكمة حاليا 9-1، حيث واجه أسماء مثل نيت دياز وأندرسون سيلفا، وجميعهم يتمتعون بخبرة محدودة في الملاكمة الاحترافية. وكانت خسارته الوحيدة أمام تومي فيوري، الأخ الأصغر لتايسون فيوري، في فبراير/شباط 2023.

ويتساءل كثيرون ما إذا كان تايسون، البالغ 58 عاما، سيتمكن من التغلب على المؤثر، أم إن عمره وقلة نشاطه سيلعبان دورا حاسما في الهزيمة؟