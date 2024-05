شاهد.. بيلينغهام لاعب ريال مدريد حاول تشتيت كين هداف بايرن ميونخ قبل تنفيذه ركلة الجزاء

كشف الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ أن مواطنه جود بيلينغهام نجم ريال مدريد حاول تشتيت تركيزه خلال تنفيذه ركلة جزاء أمس الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبينما كان كين يستعد لتنفيذ ركلة جزاء منحت فريقه التقدّم 2-1 في الدقيقة 57 قبل انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، تقدّم منه بيلينغهام هامسا في أذنه.

وسجّل كين ركلة الجزاء مرسلا الحارس الأوكراني أندري لونين إلى الاتجاه المعاكس، وذلك قبل أن يمنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل للفريق الملكي من نقطة الجزاء أيضا قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وقال كين "في تلك اللحظة لم أنتبه لما قاله. تحدّثت إليه بعد ذلك وكشف أنه قال لي: أعرف أنك ستسدّد إلى اليسار".

Nothing was going to distract Harry Kane from getting his goal 😤 pic.twitter.com/mR05vjxCPH

— Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2024