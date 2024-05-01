شاهد.. بيلينغهام لاعب ريال مدريد حاول تشتيت كين هداف بايرن ميونخ قبل تنفيذه ركلة الجزاء

كشف الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ أن مواطنه جود بيلينغهام نجم ريال مدريد حاول تشتيت تركيزه خلال تنفيذه ركلة جزاء أمس الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبينما كان كين يستعد لتنفيذ ركلة جزاء منحت فريقه التقدّم 2-1 في الدقيقة 57 قبل انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، تقدّم منه بيلينغهام هامسا في أذنه.

وسجّل كين ركلة الجزاء مرسلا الحارس الأوكراني أندري لونين إلى الاتجاه المعاكس، وذلك قبل أن يمنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل للفريق الملكي من نقطة الجزاء أيضا قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وقال كين "في تلك اللحظة لم أنتبه لما قاله. تحدّثت إليه بعد ذلك وكشف أنه قال لي: أعرف أنك ستسدّد إلى اليسار".

Nothing was going to distract Harry Kane from getting his goal 😤 pic.twitter.com/mR05vjxCPH — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2024

وتابع "كان يحاول أن يقول ذلك إلى الحارس.. في أرض الملعب لم أعرف (ما قاله). عرفت أنه كان موجودا دون أن أدرك مضمون كلامه".

وأرسل كين الكرة إلى اليسار بعد أن رأى "الحارس يتقدّم مبكرا ونجحت في تسجيل الهدف، كانت ركلة جزاء جميلة بالنسبة لي".

ورغم غريزته التهديفية القاتلة، فإن ابن الثلاثين عاما لا يزال يلهث وراء اللقب الأول في مسيرته التي خاض معظمها مع توتنهام اللندني.

وأكد قائد منتخب إنجلترا -الذي سيخوض كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل- أنه مصمم على متابعة المشوار وحجز بطاقة النهائي لدى خوض إياب نصف النهائي في ملعب سانتياغو برنابيو، وقال "نواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال. هذه التجربة التي جئت من أجلها وأنا متحمّس لهذه الفرصة".

وختم "هناك مباراة قد تقودنا إلى ويمبلي (ملعب النهائي). لدينا فرصة كبيرة هناك".