شاهد.. الوكرة والريان يبلغان نهائي كأس قطر

بلغ الوكرة والريان نهائي كأس قطر 2024 بعدما تجاوزا السد والغرافة 5-4 بركلات الترجيح (2–2 في الوقت الأصلي) و2-1 تواليا في الدور نصف النهائي من البطولة التي تشارك بها الفرق صاحب المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وفي المباراة الأولى عوض الوكرة رابع ترتيب الدوري، تأخره أمام السد المتوج بطلا في الشوط الأول بهدفين، وعادل النتيجة في الشوط الأول، ليجر المواجهة إلى ركلات الترجيح التي أنهاها لصالحه، ضاربا موعدا مع الريان في النهائي.

وبسط السد أفضلية كبيرة خلال الشوط الأول وسجل هدف السبق مبكرا عبر نجمه أكرم عفيف الذي استغل تمريرة البرازيلي باولو أوتافيو ووضعها في الشباك (12).

وعزز الإكوادوري غونسالو بلاتا النتيجة للسد عندما أحسن استقبال تمريرة عبدالله اليزيدي داخل منطقة الجزاء وحولها إلى الشباك (27).

وانتفض الوكرة في الشوط الثاني وفرض هيمنة كبيرة على المجريات، ليقلص الفارق عبر المغربي أيوب عسال الذي وصلته تمريرة ناصر اليزيدي وحولها إلى المرمى (73).

وفي الوقت الذي كان فيه السد يستعد للاحتفال بالتأهل إلى النهائي، أطلق الأنغولي جاسينتو دالا كرة قوية من خارج المنطقة بطريقة رائعة لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك (93) مانحا فريقه التعادل.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة وفق تعليمات البطولة، ليتألق حارس الوكرة الشاب عمير عبد الله الذي صد ركلتين، فيما اكتفى حارس المنتخب القطري والسد مشعل برشم بصد ركلة واحدة لم تجنب فريقه الخسارة.

الريان يثأر من الغرافة

وفي نصف النهائي الثاني، ثأر الريان وصيف الدوري من خسارتيه أمام الغرافة في الدوري ذهابا وإيابا، وأقصاه من كأس قطر بالفوز عليه 2-1.

ويدين الريان بفوزه إلى النجم المغربي أشرف بن شرقي صاحب الهدفين (78 و87) فيما سجل هدف الغرافة الوحيد السنغالي سيدو سانو (69).

وكان الريان الطرف الأفضل في الشوط الأول وسجل هدفا عبر الإسباني رودريغو مورينو الذي استغل مجهودا رائعا لبن شرقي، لكن تدخلا من تقنية حكم الفيديو (في أيه ار) ألغى الهدف (28).

وسجل الغرافة تفوقا واضحا مطلع الشوط الثاني ليسجل هدفا السبق عبر سانو الذي استغل خطا فادحا من حارس الريان فهد يونس (69).

هدف |

سيدو سانو يضع الغرافة في المقدمة أمام الريان في الدقيقة 62 والحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو 'VAR' … نصف نهائي كأس قطر 2024#الريان_الغرافة || #كأس_قطر2024 || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/YafHDHFGWE — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 1, 2024

وعدل بن شرقي النتيجة عندما طار لركينة لاعب المنتخب القطري السابق رودريغو تباتا وحولها الى الشباك (78) .

هدف |

أشرف بن شرقي يدرك التعادل للريان أمام الغرافة في الدقيقة 78 … نصف نهائي كأس قطر 2024#الريان_الغرافة || #كأس_قطر2024 || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/pYqhwAufVr — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 1, 2024

وبعد دقيقة واحدة فقط استعاد الغرافة الأسبقية بتسجيل هدف ثان عبر المهاجم احمد علاء، لكن تدخلا آخر من تقنية حكم الفيديو (في أيه آر) ألغى الهدف بداعي لمس علاء الكرة بيده قبل التسجيل (81).

وفي غمرة بحث الغرافة عن استعادة الأسبقية، شن الريان هجمة مرتدة وصلت لمورينو الذي أرسل كرة عرضية أخطأ الحارس خليفة أبو بكر في صدها وهيأها لبن شرقي الذي حولها بلعبة خليفة جميلة ألى الشباك (87).