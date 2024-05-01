شاهد.. النصر يلاقي الهلال في نهائي كأس ملك السعودية

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليقود فريقه للتأهل لنهائي كأس ملك السعودية للمرة 16 في تاريخه، بالفوز على الخليج بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي الأربعاء.

وسجل رونالدو هدف التقدم بقدمه اليسرى في الدقيقة 17 مستغلا خطأ فادحا من مدافعي الخليج وحارس المرمى، الذي أبعد بعدها فرصتين مؤكدتين أمام ساديو ماني وأيمن يحيى في الدقيقتين 26 و29.

واحتسب الحكم ركلة جزاء نتيجة لمسة يد ضد مدافع الخليج، وترجمها السنغالي ساديو ماني بنجاح ليسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 37.

كما ألغى الحكم هدفا سجله أيمن يحيى مهاجم النصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بداعي التسلل.

وحسم رونالدو الأمور للنصر بهدف ثالث في الدقيقة 57 بعدما تابع كرة عرضية من الجهة اليمنى غيّر زميله أيمن يحيى مسارها.

وبعدها تألق حارس مرمى الخليج سيهيتش الذي أنقذ مرماه من فرصتين محققتين أمام أوتافيو وعبد الإله العمري، بينما ألغى الحكم هدفا جديدا سجله عبد العزيز العليوي في الدقيقة 84 بسبب وقوع ساديو ماني في مصيدة التسلل.

وقلص الخليج الفارق بهدف وحيد سجله فواز الطريس في الدقيقة 82، وبعدها أضاع محمد شريف وعبد الإله هوساوي فرصة محققة لتسجيل هدف ثان في مرمى النصر بالدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90 واصل حارس مرمى الخليج تألقه بإبعاد رأسية خطيرة من إيمريك لابورت مدافع النصر بمساعدة القائم قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

وصعد النصر لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في المباراة النهائية، والذي كان تغلب على الاتحاد بنتيجة 2-1 في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.