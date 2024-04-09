موعد مباراتي باريس سان جيرمان ضد برشلونة وأتلتيكو مدريد أمام دورتموند والقنوات الناقلة

يستضيف باريس سان جيرمان، غدا الأربعاء، برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يحل دورتموند ضيفا على أتلتيكو مدريد في الدور نفسه من المسابقة القارية الأم.

ويشهد ملعب "حديقة الأمراء" مواجهة مرتقبة وعاطفية للإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان مع البرسا فريقه السابق.

وكان إنريكي بطلا لرواية تاريخية سابقة بين الفريقين عندما قاد برشلونة لفوز كاسح على باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1، ليتأهل بالفريق الكتالوني لدور الثمانية عام 2017 بعد الخسارة ذهابا 4-1 في ملعب حديقة الأمراء.

ويسير لويس إنريكي بخُطا ثابتة محليا، فقد حقق لقب كأس السوبر وتأهل لنهائي كأس فرنسا، ويتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

وقاريا، تأهل سان جيرمان من المجموعة الحديدية التي ضمت ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، ويحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات قبل أن يستقبل برشلونة.

في الجانب الآخر، يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري، لمواصلة صحوة الفريق في الفترة الأخيرة، مستفيدا من فاصل زمني مدته 10 أيام منذ خوضه آخر مباراة في الدوري الإسباني قبل زيارة معقل الفريق الباريسي.

ويملك تشافي أكثر من سلاح مميز يتسم بالخبرة في جميع الخطوط مثل حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والأوروجوياني رونالد أروخو، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق مع الألماني إلكاي غوندوجان، وزميله في خط الوسط فرينكي دي يونج، والبرتغالي جواو فيليكس.

موعد مباراة سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الأربعاء الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة في ملعب "حديقة الأمراء" بباريس، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة قنوات:

"بي إن سبورتس 1".

"بي إن سبورتس الإنجليزية 1".

"آر إم سي سبورت 1".

"تي إن تي سبورت 1".

"كنال بلس" الفرنسية.

أتلتيكو يستضيف دورتموند

ويلتقي يوم الأربعاء أيضا أتلتيكو مدريد ضد ضيفه بوروسيا دورتموند في مواجهة أقل ضجيجا.

لكن مدرب الفريق المدريدي دييجو سيميوني يريد استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحسين نتائج الفريق بعد خسارته 6 مرات، وتحقيق 4 انتصارات فقط في آخر 12 مباراة، ليبتعد كثيرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويريد الفريق المدريدي أيضا استعادة هيبته وسط جماهيره في ملعب واندا ميتروبوليتانو، بعدما كسرت الخسارة أمام برشلونة في 27 الشهر الماضي سلسلة من 25 مباراة بدون هزيمة لأتلتيكو مدريد على ملعبه.

أما دورتموند فقد خرج أيضا من سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني منذ فترة، لكن الفريق يأمل مواصلة مغامرته في دوري أبطال أوروبا بعد أن تأهل من المجموعة الحديدية، وأقصى آيندهوفن الهولندي من ثمن النهائي، وحقق نتائج مميزة مؤخرا، منها الفوز بهدفين دون رد في معقل بايرن ميونخ بكلاسيكو الدوري الألماني في 30 الشهر الماضي.

موعد مباراة أتلتيكو ودورتموند والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الأربعاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، وتنقل المباراة مباشرة على الهواء قنوات: