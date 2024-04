شهدت عددا من المفاجآت.. برشلونة يكشف قائمته لمواجهة سان جيرمان

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عددا من المفاجآت.

ويواجه النادي الكتالوني سان جيرمان غدا الأربعاء، في قمة منتظرة على ملعب "حديقة الأمراء"، على أن يلتقيا إيابا على ملعب "لويس كومبانيس" ببرشلونة في 16 نيسان/أبريل الجاري.

ونشر برشلونة قائمة لاعبيه الذين سيسافرون إلى باريس على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرفت القائمة حضور بعض الأسماء غير المتوقعة بسبب ابتعادها عن الملاعب لفترة طويلة بداعي الإصابة، مثل ثنائي خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ والإسباني بيدري.

لكن البارسا أوضح في منشوره أن اللاعبين لم يتلقّيا بعدُ التصريح الطبي لخوض اللقاء، لكنّ تقارير صحفية ألمحت إلى أن تشافي قرر ضمهما للمجموعة، تحسبا للاعتماد عليهما في حالة وقوع طارئ.

وضمت بعثة برشلونة مفاجأة أخرى هي بابلو غافي الذي ما زال يتعافى من الإصابة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن سفر غافي مع فريق برشلونة إلى باريس كان قرار شخصيا من اللاعب، الذي أراد أن يكون بجانب زملائه لدعمهم في المباراة المهمة.

يمكن اعتبار عودة غافي إلى برشلونة واحدة من أهم أماني المدرب تشافي هيرنانديز، المؤمن كثيرا بقدرات لاعب خط الوسط الموهوب، والذي منحه بعدا جديدا وحمّله أدوارا إستراتيجية في خطة لعب الفريق، رغم سنه اليافع (19 عاما).

تير شتيغن، وجواو كانسيلو، ورونالد أراوخو، وإينيغو مارتينيز، وفيران توريس، وبيدري، وليفاندوفسكي، ورافينيا، وإيناكي بينا، وجواو فيليكس، وكريستينسن، وفيرمين لوبيز، وماركوس ألونسو، وروميو، وفيتور روكي.

✈️ The squad for #PSGBarça

Gavi will also join the team in Paris! 💙❤️ pic.twitter.com/ZBv90j6sz8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2024