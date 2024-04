سبب غريب لطلب ريال مدريد إغلاق سقف ملعب برنابيو في مواجهة مان سيتي

استجاب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لطلب ريال مدريد إغلاقَ سقف ملعب سانتياغو برنابيو عندما يواجه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء لضمان أجواء صاخبة قدر الإمكان.

وفي اجتماع عقد في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء، لمندوبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والحكم الفرنسي فرانسوا ليكسييه، تمت الموافقة على إغلاق الملعب.

وقبل 4 أسابيع، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على نفس الطلب في مباراة إياب دوري الـ16 للنادي ضد لايبزيغ، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ولعب ريال مدريد بانتظام مباريات على أرضه تحت سقف مغلق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحاول ريال مدريد الآن الاستفادة الكاملة من السقف القابل للطي الذي أضيف إلى الملعب خلال عملية التجديد والتي رفعت سعته إلى 85 ألف مشجع لتعزيز الأجواء قبل مباراة الليلة ضد "السيتيزنز".

