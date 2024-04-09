رياضة|أبطال أوروبا

سبب غريب لطلب ريال مدريد إغلاق سقف ملعب برنابيو في مواجهة مان سيتي

ملعب سانتياغو برنابيو في حلته الجديدة سيرى النور خلال العام الحالي 2023
يحاول ريال مدريد الاستفادة الكاملة من السقف القابل للطي الذي أضيف خلال عملية التجديد لتعزيز الأجواء قبل مباراة الليلة (مواقع التواصل)
9/4/2024

استجاب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لطلب ريال مدريد إغلاقَ سقف ملعب سانتياغو برنابيو عندما يواجه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء لضمان أجواء صاخبة قدر الإمكان.

وفي اجتماع عقد في العاصمة الإسبانية يوم الثلاثاء، لمندوبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والحكم الفرنسي فرانسوا ليكسييه، تمت الموافقة على إغلاق الملعب.

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وقبل 4 أسابيع، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على نفس الطلب في مباراة إياب دوري الـ16 للنادي ضد لايبزيغ، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ولعب ريال مدريد بانتظام مباريات على أرضه تحت سقف مغلق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحاول ريال مدريد الآن الاستفادة الكاملة من السقف القابل للطي الذي أضيف إلى الملعب خلال عملية التجديد والتي رفعت سعته إلى 85 ألف مشجع لتعزيز الأجواء قبل مباراة الليلة ضد "السيتيزنز".

ويتطلع ريال مدريد إلى الثأر من مانشستر سيتي في ربع نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها في إياب نصف النهائي الموسم الماضي أمام نفس المنافس برباعية نظيفة بعد التعادل ذهابا 1-1.

والنادي الملكي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري الأبطال (14 مرة)، في حين فاز مانشستر سيتي باللقب للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي 2022-2023.

ويدخل سيتي المباراة بدون الظهير الأيمن المصاب كايل ووكر، الذي فشل في التعافي من إصابة في الفخذ تعرض لها مع منتخب إنجلترا الشهر الماضي.

ولعب ووكر دَورا رئيسيا في إبطال تهديد فينيسيوس جونيور في إياب نصف نهائي الموسم الماضي على ملعب "الاتحاد".

المصدر : مواقع إلكترونية