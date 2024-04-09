رياح التغيير في مانشستر يونايتد تعصف بمدير الكرة

أعلن نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن جون مورتو سيتنحى عن منصبه كمدير لكرة القدم بعد نحو 11 عاما قضاها في النادي.

وقال جول غليزر المالك الشريك لمانشستر يونايتد "اتفق معنا جون أن الآن الوقت المناسب للتنحي والسماح لهيكل إدارة كرة القدم الجديد بتولي زمام الأمور".

ويأتي إعلان تنحي مورتو بعد أشهر من تولي الملياردير البريطاني جيم راتكليف إدارة عمليات كرة القدم في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد شراء حصة قدرها 25% مقابل 1.25 مليار دولار.

وستظل عائلة غليزر الأميركية حاملة النسبة الأكبر من الأسهم في النادي.

⚠️⚠️ جون مورتو يستقيل من منصبه كمدير لكرة القدم في مانشستر يونايتد & سيغادر النادي هذا الأسبوع [@David_Ornstein – @lauriewhitwell] pic.twitter.com/9w7qQIMSBR — صحيفة مانشستر يونايتد 🇵🇸 (@MUFCMENA) April 9, 2024

وقال راتكليف في بيان "نريد أن نشكر جون على خدمته المخلصة على مدى سنوات عديدة، وعلى دعمه ونزاهته خلال هذه الفترة الانتقالية،‭‭‭ ‬‬‬يغادر (منصبه) مع أطيب تمنياتنا للمستقبل".

وذكرت تقارير صحفية أن راتكليف على وشك إجراء تغييرات ضخمة في إدارة كرة القدم.

وارتبط دان أشوورث المدير الرياضي بشكل كبير بالانتقال إلى أولد ترافورد بعد أن حصل على إجازة نهاية الخدمة من نيوكاسل يونايتد، عقب قراره بالتنحي عن منصبه في فبراير/شباط الماضي.