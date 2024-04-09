تنظيم الدولة الإسلامية "يهدد" باستهداف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عُزّزت الإجراءات الأمنية "بشكل كبير" في باريس قبل يوم من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه برشلونة الإسباني -غدا الأربعاء- في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وهذا التعزيز جاء بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان -اليوم الثلاثاء- أن تنظيم الدولة الإسلامية "يهدد" باستهداف المباراة.

وأوضح الوزير أن "مدير الشرطة عزّز بشكل كبير الإجراءات الأمنية"، بعد "تهديد موصوف تحدث عنه تنظيم الدولة الإسلامية علنا".

وأكد أن تنظيم الدولة الإسلامية وجّه تهديدا لجميع مباريات ربع النهائي التي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين الفريقين الباريسي والكتالوني في ملعب "حديقة الأمراء".

وقال مصدر مطلع على الملف للفرنسية إن "تنظيم الدولة الإسلامية هدد مباريات ذهاب ربع النهائي لدوري الأبطال (يومي الثلاثاء والأربعاء)، وليس بالتحديد في فرنسا، عبر قنوات التواصل الخاصة به".

ويلعب اليوم الثلاثاء أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني في لندن، وريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مدريد. أما غدا الأربعاء، فيتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني في مدريد.