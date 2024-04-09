"الإيذاء والعقاب".. خطة غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بدوري الأبطال

طالب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي فريقه بمعاقبة ريال مدريد الإسباني عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويلتقي مانشستر سيتي (حامل اللقب) مع ضيفه الريال البطل التاريخي للمسابقة القارية -التي توج بها 14 مرة- الليلة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في ذهاب دور الثمانية للبطولة على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد.

وبات هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يلتقي فيه الفريقان بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، حيث حقق الريال عودة مذهلة ليفوز بنصف نهائي نسخة البطولة موسم 2021-2022، لكن سيتي سرعان ما رد اعتباره بعدما أطاح بالفريق الملكي في الدور ذاته للمسابقة الموسم الماضي.

وصرح غوارديولا -في المؤتمر الصحفي أمس الاثنين- بأن "نفس المدربين سيتواجهان مجددا، لكن لدينا لاعبون جدد، وهو ما ينطبق عليهم أيضا، لذا ستكون المواجهة مختلفة تماما".

وأضاف "نمتلك ميزة بسيطة وهي إقامة مباراة الإياب على ملعبنا، حيث نلعب بقوة ونتمتع بثقة مذهلة، لكن يتعين علينا أن نلعب 90 دقيقة هنا".

وأوضح مدرب "السيتيزنز" أن "لاعبي ريال مدريد قادرون على الضغط المتقدم بشراسة وبقوة وخطورة كبيرة، الجميع يدرك نقاط قوتهم، إنهم يتمتعون بسرعة مذهلة".

وتابع "لا يمكننا أن نأتي إلى هنا فقط لنفرض هيمنتنا على المباراة، ينبغي علينا أن نأتي إلى هنا لمحاولة إيذائهم ومعاقبتهم لجعلهم يشعرون بأننا هنا من أجل تسجيل الأهداف، هذا ما يجب علينا فعله".

واستدرك قائلا "لكننا نتحدث عن ريال مدريد الذي لديه القدرة على السيطرة على العديد من جوانب المباريات، علينا أن نفرض أسلوبنا في اللقاء".

من جانبه، يشعر رودري لاعب خط وسط سيتي بأن فريقه تعلم من تجاربه السابقة في اللعب ضد العملاق الإسباني، حيث قال "الآن نحن أكثر نضجا ولدينا خبرة في الفوز بالبطولة، هذا يمنحك المزيد من الهدوء على أرض الملعب".

وأضاف الدولي الإسباني -الذي انضم إلى سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019- "لقد تعلمنا من أخطاء الماضي، وأعتقد أن لدينا المزيد من النضج مما كنا عليه عندما لعبنا معهم لأول مرة".

يشار إلى أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي التي تقام الليلة في التوقيت نفسه.