استفزاز النجوم.. قصة البليهي مع ميسي وسون وصولا إلى رونالدو

من تابع مباراة الهلال والنصر أمس، يتأكد أن لقطة طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد "العالمي"، بعد ضربه علي البليهي مدافع "كبير آسيا"، لم تكن معزولة أو وليدة الصدفة بل كان هناك ما سبقها طيلة المباراة.

فاللاعبان التحما أكثر من مرة وتساجلا كلاميا وكانت الأمور قاب قوسين من الخروج عن السيطرة، ولكن مثّلت الدقيقة الـ86 القطرة التي أفاضت الكأس بين اللاعبيْن.

يعني كلهم خايفين من البليهي ياخذون الكورة 😂 والله البليهي جاب لهم نفسيه 😂😂😂 pic.twitter.com/pWSid3Bc1Y — طلال العتيبي (@mr_shenko) April 9, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 رونالدو ينضغط من البليهي وردة فعل الرقيب سافيتش 😂😂💙💙 pic.twitter.com/f3ASMkXNPb — أخبار الهلال (@hilalstuff) April 9, 2024

البداية كانت مع خروج الكرة خارج الملعب رمية تماس للنصر، يحاول "الدون" التقاط الكرة ولعبها بسرعة لكنه فوجئ بالبليهي يحاول منعه من تنفيذها، ليقوم بعدها رونالدو بالاعتداء على البليهي ويتلقى بطاقة حمراء صحيحة ومستحقة لأنه ضرب الدولي السعودي من دون كرة.

ياخوان اذا لاعبين جايينك من الريال وانتر وبورتو ضاغطهم #البليهي لهذه الدرجة تشرهون على ناس مؤدلجين ضد الهلال من عرفنا الكورة ؟ اللي يخّرجهم من طورهم ضده أنه كل ما جربوا يستفزونه وجدوه هادئ وواثق ، يكسبهم في الملعب ويخرجهم منه تالله انه مستفز ابو هادي pic.twitter.com/uAkygMrEte — نصراوي صريح جدا (@Na9rayi9aree7) April 9, 2024

وتظهر اللقطات التلفزيونية أن رونالدو كان قريبا من ضرب الكرة باتجاه الحكم لكنه تمالك أعصابه في اللحظات الأخيرة.

اذا شفتو البليهي اسألوه كيف طعم تفلة تيليس pic.twitter.com/f54ZDxIAFx — ؟ (@Onlynoni10) April 9, 2024

وكانت واضحة سعادة البليهي بعد المباراة بالفوز بهدفين دون رد على الغريم التقليدي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال إن "الهلال يهزم النصر في شهري رمضان وشوال، في الرياض وأبو ظبي، دائما مستمرون في تحقيق الانتصارات المتتالية".

وأقر البليهي -في برنامج تلفزيوني- أنه "إذا لعب ضد رونالدو يقول له إن ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وإذا لعبت ضد ميسي أقول له إن رونالدو هو الأفضل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها "صاروخ ماديرا" عن النص، في الدوري السعودي.

#البليهي

في رمضان في شوال في الرياض وفي اي مكان جالدينكم جالدينكم 💙😂😂💙

#الهلال_النصر_كاس_السوبر pic.twitter.com/TmWc6sXA7e — 💙ADNAN💙 (@ADNAN933225791) April 9, 2024

فارتكب سلوكا مشينا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل للدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، ويبدو أن "الدون" استفز بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم غريمه التقليدي "ميسي" في المدرجات.

وأكدت تقارير إعلامية سعودية أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التلفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت، وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية.

ميسي وسون

ورونالدو ليس الضحية الأولى لاستفزازات البليهي -باتت جزءا من كرة القدم وهناك مدربون يطلبون من لاعبيهم استفزاز النجوم الكبار لإخراجهم من أجواء المباراة- فسابقا حاول هذا الأمر مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والكوري الجنوبي هيون مين سون.

ففي المباراة الأولى للسعودية أمام الأرجنتين والتي انتهت بخسارة مدوية لأبطال العالم 1-2 في مونديال قطر 2022، حاول البليهي استفزاز ميسي بعد تسجيل سالم الدوسري الهدف الثاني في مرمى الحارس إيمليانو مارتينيز.

Al bulayhi après le but du 2-1 qui tape le dos de Messi pour lui dire : "tu gagneras pas" La réaction parfaite de Messi 🙏🏼🐐 pic.twitter.com/ICj2r8jXe1 — El footix (@Elfootix3) November 24, 2022

وكشف المدافع السعودي أنه قال لميسي باللغة العربية "لو نلعب 3 أو 4 مباريات لن تفوز علينا إلا بعد أن تحترمنا" وأضاف أن ميسي لم يفهم الكلام ولكنني "قلت له ما كان يجول في خاطري بتلك اللحظة".

이새끼는 진짜 징계 먹여야하는 거 아님?

머리채를 잡는데? pic.twitter.com/kIrcGSZXoV — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙯. (@Feliz_219) January 30, 2024

وكان أيضا لسون اللاعب الخلوق والهادئ، نصيب من استفزاز البليهي.

ففي مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية بكأس آسيا 2023 التي أقيمت بقطر، لم يتوقف البليهي عند الاستفزاز بالكلام، بل شد شعر سون ولم يقم قائد فريق توتنهام، بأي رد فعل بل ابتسم ومضى في حال سبيله.

وعقب المباراة التي خسرها المنتخب السعودي بركلات الترجيح في ربع نهائي المسابقة القارية، تبادل اللاعبان التحية وواسى سون البليهي بعد الخسارة والخروج الدراماتيكي "للأخضر" من البطولة.