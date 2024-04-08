يواجه أرسنال بدوري الأبطال.. بايرن ميونخ مهدد بموسم صفري لأول مرة منذ 2012

اعترف ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، بأن تفوق ناديه في المواجهات السابقة أمام أرسنال لا يكفي للتفاؤل في ظل الأزمة التي يواجهها الفريق على المستوى المحلي قبل مواجهة النادي اللندني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات غدا الثلاثاء بعد تلقي الفريق الألماني خسارتين متتاليتين في الدوري أمام بوروسيا دورتموند وهايدنهايم ليفقد فرصه عمليا في الفوز باللقب أمام باير ليفركوزن متصدر الترتيب.

في المقابل يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وسط منافسة قوية من ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وفاز بايرن ميونخ على أرسنال بنتيجة 1-5 في آخر 3 مباريات بين الفريقين قبل سنوات، كما تفوق الفريق البافاري على نظيره اللندني 3 مرات في ثمن النهائي بين 2013 و2017.

ولكن إيبرل قال بعد الخسارة أمام هايدنهايم بنتيجة 2-3 السبت الماضي: "لا أجد الكثير الذي يجعلني أشعر بحالة إيجابية في هذه الفترة".

وأضاف أيضا أنه ليس متأكدا أن يكون دوري الأبطال باعتباره اللقب الوحيد المتبقي لفريقه هذا الموسم سيكون حافزا كافيا لتجنب الخروج من ربع النهائي للموسم الرابع على التوالي.

وأشار إيبرل إلى أن الإيجابية الوحيدة هي تعافي الثنائي مانويل نوير حارس المرمى، وليروي ساني جناح الفريق من الإصابة قبل مباراة الذهاب.

من جانبه قال المهاجم المخضرم توماس مولر: "سنبذل أقصى جهد ممكن رغم أننا لا نملك القوة الكافية في الفترة الحالية لتحقيق النتائج المطلوبة، ولكن لا يزال لدينا دوري أبطال أوروبا".

ويبحث بايرن عن الصمود في البطولة القارية الأم، التي أحرزها 6 مرات آخرها 2020، بعد انتهاء مشواره في الكأس المحلية على يد فريق من الدرجة الثالثة، وتلاشي حظوظه في الحفاظ على لقبه بطلا للبوندسليغا، وبات مهددا في أن ينهي الموسم دون ألقاب لأول مرة منذ 2012.