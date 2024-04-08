موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي -اليوم الاثنين- مواجهة نارية مرتقبة بين الهلال والنصر في نصف نهائي مسابقة كأس السوبر السعودية لكرة القدم بحلتها الجديدة.

وتقام النسخة الـ12 من كأس السوبر السعودية بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة الاثنين أيضا، على أن يكون النهائي الخميس المقبل.

ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته القياسية المتتالية التي بلغت 32 في مختلف المسابقات عقب فوزه على الخليج 4-1 في الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا التي وصل فيه إلى نصف النهائي حيث يحل في 16 الجاري ضيفا على العين الإماراتي قبل أن يلعب إيابا على أرضه في 23 الجاري.

على الجانب الآخر، يتطلع النصر لتحسين صورته وإنقاذ موسمه بإحراز كأس السوبر بعد اتساع الفجوة مع الهلال في الدوري.

ويفتقد الهلال خدمات المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد للإصابة، إضافة للبرازيلي نيمار الغائب منذ فترة بسبب قطع في الرباط الصليبي.

ورغم غياب ميتروفيتش، لا يعاني الهلال هجوميا في ظل تألق البرازيلي فيليبي مالكوم الذي سجل هدفين في فوز الهلال على الخليج. كما تألق صالح الشهري بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي.

أهداف سوبر 🌟 شاهد واستمتع 🎧#كأس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/mboBcSnUe3 — كأس الدرعية للسوبر السعودي (@SaudiSuperCup) April 3, 2024

في المقابل، يغيب عن النصر بعض الأسماء أبرزها البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابته في الركبة، وعبد الإله العمري، كذلك الثنائي وليد عبد الله ونواف العقيدي.

كما تلقى النصر ضربة موجعة بعد تأكد غياب سامي النجعي الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ضمك في الدوري.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2024

موعد مباراة الهلال ضد النصر في كأس السوبر السعودية 2024، الاثنين 8 أبريل/نيسان 2024، على ملعب "محمد بن زايد". وتنطلق المباراة بين الهلال والنصر الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة و23:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم الاثنين على قناة السعودية (SSC1 HD) ويعلق على المباراة فهد العتيبي وحاتم بطيشة، كما ستنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية (AD SPORTS 2 HD).

المواجهات التاريخية في السوبر السعودي

وستكون مباراة -اليوم الاثنين- المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم بعد أولى في الدوري حين فاز الهلال 3-0 وثانية في كأس موسم الرياض وفاز 2-0.

وتواجه الفريقان مرتين في كأس السوبر: الأولى عام 2015 على ملعب "لوفتس رود" في لندن في أول نسخة وفاز الهلال 1-0، والثانية في 2020 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وفاز النصر 3-0.

ويحمل الهلال الرقم القياسي لعدد ألقاب المسابقة حيث توج بها 3 مرات أعوام 2015 و2018 و2021، بينما فاز النصر مرتين عامي 2019 و2020.