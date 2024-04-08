رياضة|الدوري الإيطالي

شاهد.. فوز بشق الأنفس ليوفنتوس على فيورنتينا بالدوري الإيطالي

غاتي يحتفل بهدف الفوز على فيورنتينا (الفرنسية)
8/4/2024

عاد فريق يوفنتوس لسكة الانتصارات بفوز بشق الأنفس على ضيفه فيورنتينا 1-صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس فوزه الأول بعد التعثر بتعادلين وخسارتين في الجولات الأربع الماضية بفضل هدف سجله المدافع فيدريكو غاتي في الدقيقة 21.

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وسجل غاتي هدفه الرابع في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليكرر يوفنتوس فوزه على فيورنتينا بنفس نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول.

ولم يهنأ دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس بهدفين سجلهما في الدقيقتين 12 و32 بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتشير بوجود تسلل.

وكاد فيورنتينا يسجل هدف التعادل في وقت قاتل بالدقيقة 84 عندما مرر ماكسيم لوبيز كرة عرضية أبعدها البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، لتصل إلى لوكاس بلتران الذي سدد مباشرة نحو المرمى إلا أن الكرة اصطدمت بزميله مبالا نزولا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة ليعزز وجوده في المركز الثالث، بينما بقي فيورنتينا في النفق المظلم بعد خسارتين وتعادلين في آخر 4 جولات ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وفي وقت سابق الأحد، فاز كالياري على أتالانتا 2-1، وجنوة على هيلاس فيرونا بالنتيجة نفسها، ونابولي حامل اللقب على مضيفه مونزا 4-2، بينما تعادل فروزينوني مع بولونيا من دون أهداف.

المصدر : الألمانية