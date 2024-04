ركلة جزاء ليفربول وهمية أم صحيحة؟.. قرار يقسم خبراء وجماهير كرة القدم

في الدقيقة الـ83، سقط الإنجليزي هارفي إليوت لاعب ليفربول في منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعد التحام مع الإنجليزي آرون وان بيساكا، فاحتسب الحكم أنتوني تايلور ركلة جزاء انقسم حولها خبراء وجماهير اللعبة.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الركلة لينقذ فريقه من الخسارة وينتزع تعادلا مخيبا لفريقه 2-2 والذي تراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب تاركا الصدارة لأرسنال بفارق نقطة واحدة.

تايلور كان متأكدا من قراره وحكام "الفار" لم يستدعوه أو يناقشوه في القرار، وكذلك لاعبو اليونايتد، وخاصة بيساكا، لم يعترضوا على القرار أو يطالبوا الحكم بالعودة إلى "الفار".

ولكن بعد المباراة، انقسم الخبراء والمحللون والجماهير حول الركلة التي وصفها البعض بأنها وهمية وأن بيساكا لم يلمس إليوت وأن "الفار" غير مفيد والحكم حابى ليفربول، في حين حمّل عدد من جماهير مان يونايتد لاعبهم بيساكا المسؤولية لأنه سقط على الأرض في كرة لم تكن خطيرة أو قريبة من المرمى.

البداية مع الحكم الدولي السابق جمال الشريف الذي أكد صحة قرار الحكم، وشرح أن هناك "تلامسا حصل أخل بتوازن إليوت، ومنعه من متابعة طريقه، وعندها حصلت العرقلة، والحكم كان قريبا من اللقطة، واتخذ قراره سريعا، وأكدت غرفة (الفار) القرار فيما بعد.. حدث الخطأ إثر العرقلة التي أثرت على حركة اللاعب، قرار الحكم كان صحيحا رغم عدم قوة الخطأ المُرتكب، إلا أن الخطأ احتُسب نظرا لتأثير حركة قدم بيساكا على مسار تحرك إليوت، قرار الحكم كان صحيحا باحتساب ركلة جزاء مستحقة لصالح ليفربول".

Gary Neville was not convinced Liverpool should have had that penalty… pic.twitter.com/8oGfBol27A

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 7, 2024