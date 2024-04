أونانا حارس مانشستر يونايتد يدون اسمه في تاريخ البريميرليغ

بعد تألقه أمام ليفربول، الأحد، ضمن الجولة الـ32 من البريميرليغ، بات حارس مانشستر يونايتد، الكاميروني أندريه أونانا، أكثر الحراس تصديا للتسديدات خلال هذا الموسم.

وذكرت شبكة "سكاواكا" للإحصائيات الرياضية، أن أونانا أصبح أكثر حراس الدوري الإنجليزي الممتاز، تصديا للتسديدات خلال الموسم الجاري 2023-2024، برصيد 120 تصديا، متخطيا البلجيكي توماس كامنسكي، حارس لوتون تاون برصيد 119 تصديا.

ورصد المشجعون عبر الإنترنت ما فعله أونانا خلال الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول وهم في حالة من الدهشة.

André Onana has now made more saves than any other goalkeeper in the Premier League this season.

United always keep him busy. 😮‍💨#MUNLIV | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/RddODcVkUP

— Squawka (@Squawka) April 7, 2024