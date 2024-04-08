أونانا حارس مانشستر يونايتد يدون اسمه في تاريخ البريميرليغ

بعد تألقه أمام ليفربول، الأحد، ضمن الجولة الـ32 من البريميرليغ، بات حارس مانشستر يونايتد، الكاميروني أندريه أونانا، أكثر الحراس تصديا للتسديدات خلال هذا الموسم.

وذكرت شبكة "سكاواكا" للإحصائيات الرياضية، أن أونانا أصبح أكثر حراس الدوري الإنجليزي الممتاز، تصديا للتسديدات خلال الموسم الجاري 2023-2024، برصيد 120 تصديا، متخطيا البلجيكي توماس كامنسكي، حارس لوتون تاون برصيد 119 تصديا.

ورصد المشجعون عبر الإنترنت ما فعله أونانا خلال الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول وهم في حالة من الدهشة.

André Onana has now made more saves than any other goalkeeper in the Premier League this season. United always keep him busy. 😮‍💨#MUNLIV | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/RddODcVkUP — Squawka (@Squawka) April 7, 2024

وعلى ملعب أولد ترافورد، افتتح مانشستر يونايتد التسجيل عبر الكولومبي لويس دياس بمقصيّةٍ رائعة، حين وصلته تمريرة رأسية من الأوروغوياني داروين نونيز الذي تابع ركنية الأسكتلندي أندري روبرتسون (24).

وسنحت للزوار فرص أخرى لمضاعفة النتيجة، عندما أطلق محمد صلاح تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن أونانا تصدى لها.

وتصدى الحارس الدولي الكاميروني في المجمل لـ15 تسديدة من لاعبي ليفربول.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب لشبكة "سكاي سبورت" بعد المباراة "كانت لدينا فرص كبيرة، قبل وبعد التعادل. بالنسبة لي، كنا نستحق أكثر من نقطة.. أعتقد أن فرصة سوبوسلاي كانت تصديا مذهلا من أونانا".

قبل تنفيذ الركلة الثابتة، قام حارس مرمى مانشستر يونايتد بوضع الفازلين على قفازاته مما أثار استياء الجماهير.

🧤 حارس مانشستر يونايتد اندري اونانا قام بوضع الڤازلين لقفازه امام ليفربول pic.twitter.com/Sen4xklP0E — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

ولم يمر وضع أونانا للفازلين على قفازاته دون أن يلاحظه أحد على وسائل التواصل الاجتماعي حيث شككوا في قرار الحارس. وكتب أحدهم "هل كان أونانا يضع الفازلين على قفازاته..".

وغرد آخر "انتظر!؟ لماذا يقوم أونانا بوضع الفازلين على قفازاته؟ كيف يساعدك تشحيم قبضتك على الإمساك بالكرة؟".

وأضاف ثالث "هل لاحظ أي شخص آخر أن أونانا يفرك الفازلين على قفازاته خلال ركلات الركنية؟ لم أر من قبل حارس مرمى يفعل ذلك".

ولكن هناك سبب وجيه وراء قيام حراس المرمى بوضع الفازلين على قفازاتهم، لأنهم يستخدمونه كمادة مانعة للتسرب وإبعاد الرطوبة عن القفازات.