7 لاعبين من برشلونة مهددون بالغياب عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال ضد سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة قد يفقد خدمات 7 من لاعبيه، عندما يواجه باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في 16 الشهر الجاري.

ويلتقي الفريقان ذهابا في ملعب "حديقة الأمراء" الأربعاء المقبل، قبل أن يتكرر الصدام بينهما إيابا في "لويس كومبانيس" ملعب برشلونة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن 7 لاعبين من النادي الكتالوني مهددون بالغياب عن الإياب، بداعي الإيقاف الناجم عن تراكم البطاقات الصفراء.

واللاعبون المهددون بالإيقاف لنيلهم بطاقتين صفراوين هم:

رونالدو أراوخو.

أندرياس كريستنسن.

فرينكي دي يونغ.

سيرجي روبيرتو.

جواو فيليكس.

الأمين جمال.

فيران توريس.

وتنص قواعد البطولة على إيقاف اللاعب مباراة واحدة في حالة حصوله على 3 بطاقات.

#NextMatch !

🏆 #UCL Babak 8 Besar Leg 1

⚽ Paris Saint-Germain Vs FC Barcelona

📅 Parc des Princes, 11 April 2024

⏰ 02.00 WIB

📺 Live Bein Sports#PSGBarça pic.twitter.com/87JBwDoOPd — FCB Jadwal (@fcb_jadwal) March 31, 2024

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن اللاعبين السبعة سيضطرون للتعامل بحذر خلال مواجهة الذهاب، تجنبا للغياب عن مباراة العودة الحاسمة.

في المقابل يغيب الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي عن سان جيرمان في مباراة الذهاب.

ونال حكيمي بطاقتين صفراوين في دور المجموعات، أمام نيوكاسل يونايتد وميلان، قبل أن يتلقى البطاقة الثالثة أمام ريال سوسيداد في إياب ثمن النهائي.

وقد يدفع إنريكي بلاعب الوسط الفرنسي زاير إيمري أساسيا بمركز الظهير الأيمن، في مباراة الذهاب أمام برشلونة، كما أشارت تقارير إلى إمكانية اعتماد المدرب الإسباني على مواطنه كارلوس سولير.

وسيتأهل الفائز من مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان إلى نصف النهائي، حيث سيضرب موعدا مع الفريق المتأهل من مباراة دور الثمانية بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.