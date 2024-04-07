شاهد.. صلاح ينقذ ليفربول من فخ الخسارة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى الضيوف في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة من لاعبي مانشستر يونايتد.

هدف ليفربول الاول في مانشستر يونايتد عن طريق لويس دياز بطريقة رائعة🔥⚽️pic.twitter.com/IddnFOAYzN — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

وتبدلت الأمور تماما في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50، مستغلا تمريرة خاطئة من جاريل كوانساه لاعب ليفربول.

هدف التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من منتصف الملعب بعد خطأ من كونساه⚽🔥 مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول pic.twitter.com/dA1gw7aOn8 — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

وفي حين يبحث لاعبو ليفربول عن التقدم من جديد، أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67، لكن محمد صلاح أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام ليفربول بتسديدة خيالية من كوبي ماينو 🤯🔥🔥pic.twitter.com/y0PS5F2ntv — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة هذا الموسم إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بفارق هدفين فقط خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

🚨 تاريخي 🚨 محمد صلاح يصبح اول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل على مانشستر يونايتد في اربع مباريات متتالية على ملعب الاولد ترافورد👑 pic.twitter.com/euidJ1Y3Ho — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

وبعدما أضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 49 نقطة محتلا المركز السادس.