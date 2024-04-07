رياضة|الدوري الإنجليزي

شاهد.. صلاح ينقذ ليفربول من فخ الخسارة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

صلاح (يسار) أدرك التعادل لليفربول من علامة الجزاء (غيتي)
7/4/2024-|آخر تحديث: 7/4/202408:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى الضيوف في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة من لاعبي مانشستر يونايتد.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتبدلت الأمور تماما في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50، مستغلا تمريرة خاطئة من جاريل كوانساه لاعب ليفربول.

وفي حين يبحث لاعبو ليفربول عن التقدم من جديد، أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67، لكن محمد صلاح أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة هذا الموسم إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بفارق هدفين فقط خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

وبعدما أضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 49 نقطة محتلا المركز السادس.

المصدر : الألمانية