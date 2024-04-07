شاهد.. صلاح ينقذ ليفربول من فخ الخسارة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 23، قبل أن يتبارى الضيوف في إضاعة الفرص السهلة التي سنحت لهم خلال الشوط الأول، الذي لم يشهد أي تسديدة من لاعبي مانشستر يونايتد.

هدف ليفربول الاول في مانشستر يونايتد عن طريق لويس دياز بطريقة رائعة🔥⚽️pic.twitter.com/IddnFOAYzN — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

وتبدلت الأمور تماما في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 50، مستغلا تمريرة خاطئة من جاريل كوانساه لاعب ليفربول.

هدف التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من منتصف الملعب بعد خطأ من كونساه⚽🔥 مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول pic.twitter.com/dA1gw7aOn8 — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

وفي حين يبحث لاعبو ليفربول عن التقدم من جديد، أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67، لكن محمد صلاح أحرز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام ليفربول بتسديدة خيالية من كوبي ماينو 🤯🔥🔥pic.twitter.com/y0PS5F2ntv — EPL World (@EPLworld) April 7, 2024

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة هذا الموسم إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة الهدافين، بفارق هدفين فقط خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

وبعدما أضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، رفع مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 49 نقطة محتلا المركز السادس.

تشلسي يواصل نزيف النقاط

وتعادل تشلسي 2-2 مع مضيفه شيفيلد يونايتد (المتعثر)، ليعود الفريق اللندني لنزيف النقاط من جديد في المسابقة.

وافتتح البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا التسجيل لمصلحة تشلسي في الدقيقة 11، لكن جايدن بوجل أحرز هدف التعادل لشيفيلد في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف نوني مادويكي الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 66، غير أن شيفيلد خطف نقطة التعادل في الوقت القاتل، عقب تسجيل أوليفر مكبورني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبقي تشلسي في المركز التاسع برصيد 44 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز السادس المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، علما بأن الفريق الأزرق مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ظل شيفيلد قابعا في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة، وبات في حاجة لما يشبه المعجزة من أجل البقاء في المسابقة وتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في ظل ابتعاده بفارق 9 نقاط خلف مراكز الأمان، مع تبقي 7 مباريات فقط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

توتنهام ينعش آماله

أنعش توتنهام هوتسبير آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه نوتينغهام فورست.

وتقدم توتنهام بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل البرازيلي موريلو، مدافع نوتينغهام، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15، لكن سرعان ما تعادل كريس وود للضيوف في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وحسم توتنهام الأمور لصالحه في الشوط الثاني، بعدما أحرز ميكي فان دي فين وبيدرو بورو هدفين للفريق اللندني في الدقيقتين 53 و58 على الترتيب.

توتنهام يسجل الثالث أمام نوتينغهام فورست عن طريق بيدرو بورو#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/ARV58igESl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2024

وارتفع رصيد توتنهام إلى 60 نقطة من 31 مباراة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لدوري الأبطال، متفوقا بفارق الأهداف على أستون فيلا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الخامس بعد خوضه 32 لقاء.

في المقابل، توقف رصيد نوتينغهام، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق الأهداف أمام لوتون تاون، صاحب المركز الثامن عشر، أولى مراكز الهبوط، والذي يمتلك نفس الرصيد.