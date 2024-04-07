شاهد.. ركلات الترجيح تقود الترجي التونسي لنصف نهائي أبطال أفريقيا

تأهل الترجي التونسي، إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه -السبت- على أسيك ميموزا العاجي 4-2 بضربات الترجيح، عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

ولم تشهد مباراة الإياب جديدا عما حدث في مباراة الذهاب بتونس والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح لتحديد الفائز، وتصدى الحارس الشاب أمان الله مميش لركلتي ترجيح ليمنح فريقه ورقة العبور إلى الدور قبل النهائي.

ويلعب الفريق التونسي أمام ماميلودي صن داونز، الذي تفوق بركلات الترجيح أيضا على يانغ أفريكانز.

وانحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين لتندر الفرص الخطيرة طوال 90 دقيقة.

وكاد ساليفو دياراسوبا يستغل هفوة من المدافع ياسين مرياح بعدما أخطأ في تمرير الكرة بالرأس للحارس مميش ليخطف مهاجم أسيك الكرة لكنها تحولت لركلة ركنية قرب نهاية الشوط الأول.

وتدخل حكم الفيديو المساعد للشك في وجود ركلة جزاء في اللعبة على الحارس مميش لكن الإعادة أوضحت عدم وجود مخالفة.

وكان رودريغو رودريغيز صاحب أخطر فرص اللقاء في الشوط الثاني حين انفرد مهاجم الترجي وانطلق نحو المرمى لكن الحارس تشارلز فولي أبعد تسديدته بنجاح.

وأنقذ مميش ركلة ترجيح من البديل كريستيان كوامي وديارا سوبا، بينما نجح مرياح وأمين توغاي ورائد بوشنبية وحسام تقا في التسجيل.