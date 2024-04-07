رياضة|بطولات عالمية

سجل هدفا وساهم في الثاني.. ميسي يعود لإنتر ميامي بعد نحو شهر من الغياب

ميسي غاب عن الملاعب منذ 13 الشهر الماضي (الفرنسية)
7/4/2024

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مع عودته للمشاركة في المباريات، وذلك في المباراة التي تعادل فيها فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدس 2-2 في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب ميسي عن المباريات منذ أن تم تغييره خلال مباراة كأس الأبطال أمام ناشفيل في 13 الشهر الماضي، حيث غاب عن 4 مباريات لفريق إنتر ميامي كما غاب عن مباراتين للمنتخب الأرجنتيني.

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وعاد ميسي للملعب مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) بعدما شارك بديلا، حيث سجل هدفا لفريقه في الدقيقة 58 ليعادل النتيجة حيث كان رافايل نافارو سجل هدف التقدم لفريق كولورادو من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

 

بعدها بدقيقة ساهم ميسي في الهدف الثاني، عندما مرر الكرة إلى ديفيد رويز الذي مررها إلى ليو ألفونسو ليسجل أول أهدافه مع النادي الأميركي.

ولم ييأس لاعبو كولورادو وتمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 88 عن طريق كول باسيت.

المصدر : وكالات