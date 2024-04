سجل هدفا وساهم في الثاني.. ميسي يعود لإنتر ميامي بعد نحو شهر من الغياب

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مع عودته للمشاركة في المباريات، وذلك في المباراة التي تعادل فيها فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدس 2-2 في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب ميسي عن المباريات منذ أن تم تغييره خلال مباراة كأس الأبطال أمام ناشفيل في 13 الشهر الماضي، حيث غاب عن 4 مباريات لفريق إنتر ميامي كما غاب عن مباراتين للمنتخب الأرجنتيني.

وعاد ميسي للملعب مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) بعدما شارك بديلا، حيث سجل هدفا لفريقه في الدقيقة 58 ليعادل النتيجة حيث كان رافايل نافارو سجل هدف التقدم لفريق كولورادو من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

April 7, 2024