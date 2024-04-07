سجل هدفا وساهم في الثاني.. ميسي يعود لإنتر ميامي بعد نحو شهر من الغياب
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مع عودته للمشاركة في المباريات، وذلك في المباراة التي تعادل فيها فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدس 2-2 في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وغاب ميسي عن المباريات منذ أن تم تغييره خلال مباراة كأس الأبطال أمام ناشفيل في 13 الشهر الماضي، حيث غاب عن 4 مباريات لفريق إنتر ميامي كما غاب عن مباراتين للمنتخب الأرجنتيني.
اقرأ أيضاlist of 4 items
(0-1)- توقف المباراة لانسحاب فنربختشة أمام غلطة سراي في السوبر التركي
بالفيديو.. اعتداء دموي في مباراة بكأس ليبرتادوريس
مقتل لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي رميا بالرصاص
وعاد ميسي للملعب مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) بعدما شارك بديلا، حيث سجل هدفا لفريقه في الدقيقة 58 ليعادل النتيجة حيث كان رافايل نافارو سجل هدف التقدم لفريق كولورادو من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.
MESSIIIII
You just knew he was going to score on his return. 🐐 pic.twitter.com/2MZnD2TTTV
— Major League Soccer (@MLS) April 7, 2024
بعدها بدقيقة ساهم ميسي في الهدف الثاني، عندما مرر الكرة إلى ديفيد رويز الذي مررها إلى ليو ألفونسو ليسجل أول أهدافه مع النادي الأميركي.
Messi –> Ruiz –> Afonso
Messi subs in and @InterMiamiCF score two goals in 15 minutes. pic.twitter.com/RfhHufqgUt
— Major League Soccer (@MLS) April 7, 2024
ولم ييأس لاعبو كولورادو وتمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 88 عن طريق كول باسيت.