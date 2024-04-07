سان جيرمان يفلت من الهزيمة أمام كليرمون بالدوري الفرنسي

أفلت باريس سان جيرمان من هزيمة محققة أمام ضيفه كليرمون فوت وتعادل معه بصعوبة 1-1، السبت، في المرحلة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم كليرمون بهدف المالي حبيب كيتا (32)، وعادل البرتغالي غونسالو راموس لسان جيرمان (85).

ورفع سان جرمان رصيده في المركز الأول إلى 63 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة عن بريست الذي يستضيف متز الأحد، علما أن النادي الباريسي لا يزال يصارع على 3 جبهات، فإلى جانب تصدره الـ"ليغ1″، بلغ نهائي الكأس حيث سيواجه ليون في 25 مايو/أيار في ليل، كما وصل إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأم.

في المقابل، لم يحقق كليرمون سوى فوز يتيم في مبارياته الـ11 الأخيرة، بخلاف نتائجه الجيدة أمام نادي العاصمة في مبارياته الأخيرة (فوز وتعادلان).

راموس يسجل أخيرا في مرمى كليرمون من صناعة مبابي#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان_كليرمون pic.twitter.com/tbeqfRuxwQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024

وواصل لانس وصيف بطل الموسم الماضي هدر النقاط للمباراة الثالثة تواليا عقب تعادله مع مضيفه لوهافر 1-1.

وتقدم لانس عبر البولندي بريميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 58، وكان الأول منذ هدفه في الفوز على ليون 3-2 في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأدرك لوهافر التعادل بفضل الأميركي إيمانويل أفريي ماريو سابي (78 من ركلة جزاء).

وفشل لانس في حصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة تواليا، إذ تعرض لهزيمتين تواليا أمام نيس 1-3 وليل 1-2، رافعا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بتقدمه على نيس الذي يحلّ ضيفا على رينس الأحد.

في المقابل، حصد لوهافر نقطة ثمينة في سباق صراع البقاء في الدرجة الأولى حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

وتستكمل المباريات اليوم الأحد، فيلعب مونبلييه أمام لوريان، وتولوز أمام ستراسبورغ، وموناكو أمام رين، ونانت أمام ليون.