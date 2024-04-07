رئيس فريق مرسيدس في فورمولا 1 يقر بصعوبة منافسة سائق "رد بول" فرستابن

قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، إنه لن يتمكن أي سائق من منافسة ماكس فرستابن سائق "رد بول" وبطل العالم 3 مرات على اللقب هذا العام بعد هيمنة السائق الهولندي على سباق الجائزة الكبرى في اليابان اليوم الأحد.

وكان مرسيدس أقرب منافسي "رد بول" على اللقب في الموسم الماضي.

وجاء تقييم فولف الصريح بعد إنهاء فرستابن السباق على حلبة "سوزوكا" متفوقا بفارق 13 ثانية تقريبا عن زميله في الفريق سيرجيو بيريز و20 ثانية عن بقية المنافسين.

وقال فولف: "لن يتمكن أحد من اللحاق بماكس هذا الموسم. طريقته في القيادة وسيارته مذهلان جدا".

وأضاف: "في الواقع هذا الموسم هو الأفضل بين البقية.. نأمل أن نلحق بفريق مكلارين ثم فيراري ونقاتل من أجل المركز الثاني. هذا هو الوضع هذا العام".

وبفارق ضئيل تفوق مرسيدس على فيراري واحتل المركز الثاني في بطولة الصانعين الموسم الماضي برصيد 409 نقاط لكنه كان بعيدا جدا عن رد بول الذي جمع 806 نقاط إجمالا.

وتعثر الفريق الذي يضم بطل العالم 7 مرات لويس هاميلتون في بداية هذا الموسم وحاليا يحتل المركز الرابع في ترتيب قائمة الصانعين خلف فيراري ومكلارين أيضا.

واحتل هاميلتون المركز التاسع في حلبة سوزوكا اليوم، بينما احتل زميله في الفريق جورج راسل المركز السابع بعد اتباع إستراتيجية تتعلق بالإطارات جاءت بنتائج عكسية.

وقال فولف إنه رغم النتيجة السيئة فإن الفريق قطع خطوات للأمام فيما يتعلق بمستوى أداء السيارة؛ إذ قال هاميلتون بعد التجارب التأهيلية إن السيارة كانت في أفضل حال منذ سنوات.

لكن فولف قال إنه لا يشعر بالرضا كثيرا عندما يرى أن السباق على اللقب حُسم بالفعل.

وأضاف: "إذا كنت تتطلع إلى الأمر من وجهة نظر رياضية بحتة فإن المركز الأول هو ما يهم وليس المركز الثاني أو المركز الثالث أو الرابع".

وردا على سؤال حول تصريحات فولف أشاد كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول بأداء فرستابن الواثق؛ لكنه قال إن من المبكر جدا أن تستسلم الفرق الأخرى لأن الموسم لا يزال طويلا.

وأضاف هورنر: "من المبكر جدا إنهاء عامك، لا يزال هناك 20 سباقا متبقيا. تعلمت ألا أستمع كثيرا جدا إلى ما يقوله توتو على مدار سنين".