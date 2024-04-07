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تجاهل رونالدو.. فان دايك يكشف أصعب 4 مهاجمين واجههم

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 9, 2022 Argentina's Lionel Messi is fouled by Netherlands' Virgil van Dijk REUTERS/Molly Darlington
فان دايك (يسار) قال إن ميسي هو أحد أصعب المهاجمين الذين لعب ضدهم (رويترز)
7/4/2024

كشف فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول عن أصعب 4 خصوم من المهاجمين واجههم طيلة مسيرته الكروية، مستبعدا الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من القائمة.

وعندما سُئل في بودكاست "ذا ريست إز فوتبول" عن أصعب منافسيه، قدم فان دايك قائمة مكونة من 4 لاعبين، متجاهلا رونالدو.

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واختار المدافعُ الهولندي نجمَ برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، ليونيل ميسي، ومهاجم مانشستر سيتي الحالي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، والمهاجم السابق لمان سيتي أيضا الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وهداف تشلسي السابق، الفرنسي أوليفييه جيرو، لكنه استبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن سبب اختياره هالاند وأغويرو وجيرو، قال: "أود أن أقول إن إيرلينغ هالاند خصم صعب للغاية، فهو قوي جدا، ومهاجم حديث. إنه مباشر. إذا أعطيته مساحة صغيرة فسوف يعاقبك".

وأضاف: "الأمر نفسه بالنسبة لأغويرو. لم يسجل العديد من الأهداف أمامنا، لكن منذ أن لعبت ضده عندما كنت في ساوثهامبتون، كان بإمكانه إنهاء المباراة، وعليك دائما أن تكون في أفضل حالاتك أمامه".

ولم يكن جيرو غزير الإنتاج خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن صخرة الدفاع الهولندي يعتبره خصما صعبا، وقال: "كان لاعبا مرتبطا في ذلك الوقت مع إيدين هازارد في تشلسي. كان هازارد دائما هو الذي يمنحه الكرة".

وأضاف: "لقد سجل أيضا أهدافا جيدة عندما واجهني. لقد شعرت دائما أنه لن يسجل، لكنه في النهاية تمكن من ذلك".

ومنذ وصوله إلى آنفيلد في عام 2018، واصل فان ديك ترسيخ نفسه كواحد من أفضل المدافعين في العالم، وساعد في تحويل فريق يورغن كلوب إلى عملاق أوروبي، وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز في العام التالي.

المصدر : الصحافة البريطانية