بيلباو يعاني لفك نحس المباريات النهائية ويتوج بكأس إسبانيا للمرة الـ24

فكَّ أتلتيك بيلباو ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس إسبانيا، نحس خسارته 6 مباريات نهائية متتالية، عندما حسم السابعة بتغلبه على ريال مايوركا 4-2 بركلات الترجيح السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان ريال مايوركا البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه دانيال رودريغيس في الدقيقة الـ21، وأدرك أويهان سانسيت التعادل في الدقيقة الـ50.

وتألق حارس المرمى الاحتياطي لأتلتيك بيلباو خولن أجيريسابالا الذي لعب أساسيا على حساب الدولي أوناي سيمون، في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الثانية التي انبرى لها مانو موراليس، قبل أن يهدر الصربي نيمانيا رادونيتش الثالثة لمايوركا بتسديدها خارج الخشبات الثلاث.

وسجل بيلباو 4 ركلات ترجيحية كانت كافية لكسبه المباراة وإحراز اللقب الـ24 في تاريخه والأول منذ عام 1984 عندما حقق الثنائية المحلية وذلك قبل ولادة أي من لاعبي فريقه الحالي.

ومنذ ذلك الحين خسر النادي المباريات النهائية الست الأخيرة أعوام 1985 و2009 و2012 و2015 و2020 و2021.

وخاض بيلباو المباراة النهائية الـ40 في مسابقة الكأس في تاريخه، علما أنه خسر في عام 2021 المباراة النهائية مرتين في الشهر نفسه، إذ تأجّل نهائي نسخة 2020 ضد غريمه الباسكي ريال سوسيداد إلى الثالث من نيسان/أبريل 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

ومُني بيلباو بخسارة مؤلمة أمام ألد منافسيه سوسيداد بهدف نظيف، قبل أن يسحقه برشلونة برباعية نظيفة بعد أسبوعين في نهائي نسخة 2021، حيث عزز النادي الكاتالوني رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 31 لقبا (في 42 مباراة نهائية).

في المقابل، فشل ريال مايوركا في التتويج باللقب للمرة الثانية بعد عام 2003 وخسر النهائي الثالث بعد نسختي 1991 و1998.

كما فشل مدربه المكسيكي خافيير أغيري في التتويج بلقب المسابقة للمرة الثانية بعدما خسر نهائي نسخة 2005 عندما كان مدربا لأوساسونا.